На Романа Абрамовича давят в Британии из-за Владимира Путина. Он реально может продать «Челси»

Роман Абрамович – человек, перевернувший игру. В 2004-м он пришел в британский футбол и показал всем: тратить большие деньги на большие команды – классно, давайте все делать так, как я. Без Абрамовича не было бы «ПСЖ» с Неймаром, «Ман Сити» с Гвардиолой и еще кучи проектов помельче («Малаги»-2010, например).

Когда Роман переехал на острова, Британия была облачным сервисом для московских олигархов и успешно хранила у себя всех русских с проблемами на родине. Сейчас отношения властей Ее Величества с Кремлем окончательно загнались в кризис, Британия использует бизнесменов для давления на соперника.

Роман АбрамовичGetty Images

Первый удар: мартовский слух об английском аналоге списка Магнитского. Во влиятельной The Times появился текст о включении в него Абрамовича. Журналисты давят на политическую роль олигарха: приводят слова экономиста о сделке с Ельциным при продаже «Сибнефти» и дают цитату профессора политологии «Роман дал Путину $50 млн на покупку первой президентской яхты». «Если у наших законодателей хватит смелости для включения жестких условий, то под угрозой окажутся не только дома и владения, но и «Челси», – пишет журналист Мэттью Сайед.

Второй хук: в мае The Bell прозвонил о непродлении британской визы у Абрамовича. Разрешение на въезд в страну у Романа закончилось в конце апреля, а новое ему еще не одобрили. Последний раз личный самолет олигарха был в Лондоне 1 апреля, поэтому владелец «Челси» не видел со стадиона, как Антонио Конте берет Кубок Англии

Видимо, умный бизнесмен понимал, что свобода сужается, и готовил пути к отступлению. Последовательно Абрамович подал заявки для вида на жительство на острове Джерси и в Швейцарии, но формально не согласился ни на один из них. Когда новость об отмене британской визы просочилась в паблик, миллиардер подсуетился об израильском паспорте (отца звали Арон Нахимович, Аркадием он стал в СССР) и даже выбрал особняк на юго-западе Тель-Авива.

Переезд выглядит логичным: еще в 2015-м Роман выкупил отель в районе Неве-Цедека, чтобы переделать его в частный дом. А еще у Израиля с Британией безвизовый режим, так что теперь богачу не нужно ждать разрешения на въезд в Лондон. Другой вопрос, что с новыми документами он все равно сможет находиться в Англии лишь полгода – дальше самолет из UK и новый визит в Хитроу.

Проблемы с визой Абрамовича уже сказываются на «Челси». Спустя 11 дней клуб объявил о заморозке реконструкции «Стэмфорд Бридж» и сослался на «текущий неблагоприятный инвестиционный климат» – прямое указание на беды владельца. Последний раз стадион «синих» перестраивали 20 лет назад, сейчас на трибунах помещаются чуть больше 40 тысяч человек – на «Открытие Арену» влезает больше. Это точно не уровень прошлогоднего чемпиона Англии, победителя ЛЧ и в принципе топ-команды. Если в «Челси» так поспешно отложили перестройку стадиона, значит, деньги появятся еще не скоро.

Присутствие владельца важно для всего функционирования клуба. Без Романа подвис главный тренер – Антонио Конте улетел в Италию и там ждет решений, Маурицио Сарри через агентов пообщался с менеджерами «синих», но не дождался решения сверху и до сих пор висит на контракте с «Наполи». Даже новый фаворит по версии Джанлуки ди Марцио – Славиша Йоканович из «Фулхэма» – стал лидером не потому, что играл за «Челси» два года, а потому что говорит по-русски.

Миллиардер наверняка следит за публикациями о себе и точно видел материал The Financial Times с заголовком «Олигархов Лондонграда вынуждают вернуться в объятья России». Приятель одного из богатейших людей России сообщил журналисту о том, что бизнесмены боятся ответственности за свою роскошь. «Даже если санкции наложили не на тебя, это все равно подействовало. Ты приходишь в банк, а отдел контроля говорит, что больше не работает с русскими», – передает тревогу друга неназванного инвестора The FT. Газета прямо указывает: это сделано для давления на Владимира Путина.

Абрамовича текст задел по касательной, но после первой заметки в The Times и отмены визы связь очевидна: респектабельные медиа опережают официальные сводки и, как минимум, предупреждают важных деловых людей о политрешениях государства. По оценке Forbes, состояние Романа прекратило падение и показало рост – +3,2 млрд долларов. Это уровень 2013 года, то есть самого начала кризиса, поэтому если для Абрамовича важны большие деньги, ему выгоднее отказаться от «Челси», чем воевать с британскими властями.

Роман АбрамовичGetty Images

1 июня The Bell примчался с новой вестью: Абрамович не продаст «Челси». Это была реакция на заметку The Times, которые прогнозировали, сколько русский олигарх попросит за лондонский клуб. Репортеры посчитали, что не менее 1,3 млрд евро – столько Роман потратил на «синих» за 14 лет.

У «Челси» наступают непростые времена: клуб слетел в Лигу Европы, заморозил реконструкцию стадиона, никак не определится с тренером и дальнейшим вектором, а деньги на трансферы фактически заблокированы английским правительством. Местные власти давят на богачей из России и создают им максимальные трудности. Абрамович понимает, что проблемы решатся в двух случаях – либо он продаст «Челси», либо в Кремле сменится хозяин. И первое сделать намного проще, чем дождаться второго.

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