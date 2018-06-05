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«Манчестер Юнайтед» запретил использование дронов над тренировочной базой

«МЮ» запретил использование дронов над тренировочной базой
Eurosport

22 ч. назад

Готовят что-то этакое.

«Манчестер Юнайтед» основательно готовится к новому сезону в английской Премьер-лиге и ввел ряд ограничений для предотвращения слежки за тренировками футболистов.

Теперь запрещено использования дронов над тренировочным центром «дьяволов».

  • База манкунианцев располагается в Каррингтоне.
  • В чемпионате Англии-2017/18 «Юнайтед» финишировали вторым.
  • Манкунианцы отстали от чемпиона «Манчестер Сити» на 19 очков.

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