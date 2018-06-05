«Яя готов перейти в любой топ-клуб АПЛ с зарплатой 1 фунт в неделю». Селюк – о Туре и Гвардиоле

Агент Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал о будущем экс-игрока «Сити».

«Я официально заявляю, что Яя готов перейти на правах свободного агента в любой английский клуб первой шестерки с зарплатой 1 фунт в неделю.

Но за определенные успехи сделать бонусную систему. Я считаю, что такой игрок, как Яя, не помешал бы «Арсеналу», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю». Яя – победитель», – сказал Селюк.

Вдобавок агент вслед за своим клиентом прошелся по Пепу Гвардиоле.

«При всем желании, ничего хорошего о человеческих качествах Гвардиолы сказать нельзя. Можно начать уже с того, что он пришел в «Сити» мерзким методом. О переходе было объявлено в то время, когда у руля команды еще был Пеллегрини, его коллега по тренерскому цеху. Причем «Сити» тогда уверенно выступал во всех турнирах, в которых принимал участие.

Яя Туре и Хосеп ГвардиолаGetty Images

Гвардиола боялся, что Пеллегрини в том сезоне победит в чемпионате и других турнирах, как это сделал перед его приходом в «Баварию» Хайнкес, выигравший все что можно.

Гвардиола не смог повторить достижения Хайнкеса, находясь последующие три года у руля лучшего немецкого клуба, который и без Гвардиолы опять лидирует и побеждает.

Если в «Баварию» назначить мою бабушку, команда все равно станет чемпионом. Завидное постоянство выбора Гвардиолы: прийти в клуб с огромным бюджетом, который и без него все время становится чемпионом.

Вот чего достиг Гвардиола? За два года он выиграл то, что выиграли тот же Манчини или Пеллегрини. И то: Пеллегрини дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а Гвардиола – пока нет.

«Сити» сейчас продлил с ним контракт – на 3 года. Могу поспорить, что Гвардиола за это время не выиграет Лигу чемпионов, сколько бы денег ни истратил, а он любит это делать» – добавил Селюк в интервью «Спорт 24».

Туре выступал за «Сити» с 2010 года. Все три чемпионства в современной эпохе «горожане» завоевали с Яя, но теперь придется обходится своими силами.

1 июня Туре станет свободным агентом.

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