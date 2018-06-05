«Арсенал» объявил о переходе Штефана Лихтштайнера

Лондонский «Арсенал» подписал экс-защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера. Швейцарец покинул туринский клуб по завершении контракта и достался «канонирам» бесплатно.

Сроки соглашения с игроком в стадии урегулирования. Штефан выбрал в новом клубе 12-й номер.

«Штефан привнесет в нашу команду опыт и лидерство. Он футболист, обладающий отличными качествами, с позитивным и решительным отношением к делу. Штефан улучшит нас на поле и за его пределами», – заявил главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери.

Лихтштайнер – первый игрок, выбравший «Арсенал» при Эмери.

Штефан отправится со сборной Швейцарии на ЧМ-2018 в Россию.

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