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«Арсенал» объявил о переходе Штефана Лихтштайнера
Швейцарский краек теперь будет зажигать в АПЛ.
Лондонский «Арсенал» подписал экс-защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера. Швейцарец покинул туринский клуб по завершении контракта и достался «канонирам» бесплатно.
Сроки соглашения с игроком в стадии урегулирования. Штефан выбрал в новом клубе 12-й номер.
«Штефан привнесет в нашу команду опыт и лидерство. Он футболист, обладающий отличными качествами, с позитивным и решительным отношением к делу. Штефан улучшит нас на поле и за его пределами», – заявил главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери.
- Лихтштайнер – первый игрок, выбравший «Арсенал» при Эмери.
- Штефан отправится со сборной Швейцарии на ЧМ-2018 в Россию.
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