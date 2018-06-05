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«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по переходу полузащитника «Шахтера» Фреда
Первый громкий трансфер «дьяволов» этим летом.
Полузащитник «Шахтера» Фред продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб объявил о договоренности с «горняками» по трансферу.
Ранее бразильские медиа сообщили, что сумма трансфера за 25-летнего бразильца составит 55 миллионов евро.
- Фред перешел в украинский клуб в 2013 году из «Интернасионаля».
- В сезоне-2017/18 он провел 37 матчей, в который забил 4 мяча и сделал 7 ассистов.
- Это первый трансфер «МЮ» летом 2018 года.
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