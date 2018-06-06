Де Брёйне – о словах Туре про расизм: «Когда не играешь, всегда пытаешься найти какие-то оправдания»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вступился за главного тренера Хосепа Гвардиолу, которого бывший игрок клуба Яя Туре обвинил в расизме.

«Я никогда не видел ничего подобного. Было бы странно, если бы тренер был расистом, учитывая, сколько темнокожих парней играют в нашей команде. Так что я не знаю, о чем говорит Яя. Возможно, его слова были неправильно поняты или преувеличены. Когда ты не выходишь на поле, то всегда пытаешься найти какие-то оправдания.

Мы провели лучший сезон в истории клуба, так что тренер принимал правильные решения относительно тех футболистов, которые играли больше, чем остальные. Возможно, тренер посчитал, что в этом году Яя недостаточно хорошо готовился, был не в лучшей форме. Я никогда не видел проявлений расизма в «Манчестер Сити», – сказал Де Брёйне.

В сезоне АПЛ-2017/18 «Манчестер Сити» набрал рекордные 100 очков и выиграл чемпионат.

Туре отыграл в АПЛ 10 матчей, из них ни одного – полностью.

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