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«МЮ» подписал 19-летнего защитника «Порту» Диогу Далота
Жозе Моуринью раздухарился и оформил вторую сделку за 2 дня.
«Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении защитника «Порту» Диогу Далота.
Официальной информации нет, но в некоторых источниках сообщается, что 19-летний игрок обошелся «красным» в 27 млн евро и подписал контракт на 5 лет.
- На счету Далота 33 матча, 4 гола и 8 ассистов в сезоне-2017/18.
- Transfermarkt оценивает Диого в 7 млн евро.
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