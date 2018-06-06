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«МЮ» подписал 19-летнего защитника «Порту» Диогу Далота

«МЮ» подписал 19-летнего защитника «Порту» Далота
Eurosport

7 ч. назад

Жозе Моуринью раздухарился и оформил вторую сделку за 2 дня.

«Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении защитника «Порту» Диогу Далота.

Официальной информации нет, но в некоторых источниках сообщается, что 19-летний игрок обошелся «красным» в 27 млн евро и подписал контракт на 5 лет.

  • На счету Далота 33 матча, 4 гола и 8 ассистов в сезоне-2017/18.
  • Transfermarkt оценивает Диого в 7 млн евро.

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