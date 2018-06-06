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The Guardian: «Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Стока» Джердана Шачири

The Guardian: «Ливерпуль» хочет спасти Шачири от Чемпионшипа
Eurosport

1 час назад

Сделка обойдется всего в 15 миллионов евро.

«Сток Сити» вылетел в Чемпионшип, но Джердан Шачири сохраняет шансы остаться в Премьер-лиге. Контракт швейцарца предусматривает возможность выкупа за 13,7-15 млн евро в случае вылета.

Интерес к Шачири проявляют «Тоттенхэм», «Саутгемптон», чей тренер Марк Хьюз и привел Джердана в «Сток», и финалист Лиги чемпионов-2017/18 «Ливерпуль». Юрген Клопп считает, что экс-игрок «Баварии» сможет закрыть проблемные зоны «красных», передает The Guardian.

Не исключено, что Шачири будет призван заменить Садио Мане. Сенегалец одной ногой уже стоит в «Реале», хотя сделка может сорваться из-за ухода Зинедина Зидана из мадридской команды.

  • В начале июня сам Шачири подтвердил, что покинет «Сток».
  • 26-летний футболист забил 8 голов и отдал 7 голевых передач в 38 матчах сезона-2017/18.
  • Шачири вошел в заявку сборной Швейцарии на ЧМ-2018.

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