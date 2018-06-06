AS: представители форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха инициировали переговоры с «Барселоной»

«Барселона» переключится на нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, если Антуан Гризманн откажется переезжать на «Камп Ноу».

Представители египетского форварда сами проявили инициативу и вышли на связь с каталонским клубом. Стороны уже провели несколько встреч и обсудили возможность трансфера.

«Ливерпуль» готов продать Салаха, если получит предложение больше 100 млн евро и сможет найти ему адекватную замену, передает AS. Второй пункт почти выполнен: мерсисайдцы близки к соглашению с «Лионом» о трансфере Набиля Фекира.

Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июле 2017 года за 42 млн евро. Теперь за него вывалят намного больше.

В дебютном сезоне на «Энфилде» Мо провел 52 матча и забил 44 мяча.

Салах получил травму в финале Лиги чемпионов против «Реала», но все равно сыграет на ЧМ-2018.

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