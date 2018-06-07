Менди: «Мои порванные связки – это ничто по сравнению со страданиями людей, которые заболели раком»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди не считает, что, получив травму колена, он столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

«Когда я был на лечении в Барселоне, у пациента, который лежал рядом со мной, диагностировали рак. Через 2 дня выяснилось, что он умирает. Тогда я сказал себе: то, что случилось с моим коленом, это вообще ничто. Я думаю, это помогло моему восстановлению. Когда ты повредил колено или связки, это ничто по сравнению со страданиями, которые испытывают другие люди», – цитирует Менди Goal.

Француз порвал связки правого колена в матче 6-го тура чемпионата Англии-2017/18.

В следующий раз Менди появился на поле только в 35-м туре.

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