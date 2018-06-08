Харри Кейн продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с нападающим Харри Кейном.

Новое соглашение английского страйкера с клубом рассчитано до 2024 года. Зарплата Кейна увеличилась вдвое – со 100 тысяч фунтов в неделю до 200. Теперь с учетом бонусов Харри будет зарабатывать 15 млн фунтов в год.

В прошедшем сезоне «шпоры» заняли третье место в чемпионате Англии и вышли в полуфинал Кубка, где уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Кейн в АПЛ-2017/18 настрелял 30 мячей.

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