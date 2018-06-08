twitter

Харри Кейн продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года

Кейн продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года
Eurosport

7 ч. назад

Главная летняя новость для фанатов «шпор».

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с нападающим Харри Кейном.

Новое соглашение английского страйкера с клубом рассчитано до 2024 года. Зарплата Кейна увеличилась вдвое – со 100 тысяч фунтов в неделю до 200. Теперь с учетом бонусов Харри будет зарабатывать 15 млн фунтов в год.

  • В прошедшем сезоне «шпоры» заняли третье место в чемпионате Англии и вышли в полуфинал Кубка, где уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2).
  • Кейн в АПЛ-2017/18 настрелял 30 мячей.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Он был сотым по игре в теннис, но одним из лучших на грунте». Безумный финал Агасси и Медведева

02:07
Популярные видео
«Она строит розыгрыши за счет глубины ударов и превращается в убийцу». Как играют Халеп и Стивенс
 52 просмотров19 мин
«Смотрела матчи Серены, потому что она была моим кумиром». Игроки – о знакомстве с теннисом
 432 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться