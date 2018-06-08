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В АПЛ ввели зимний перерыв. Но Boxing Day никуда не делся

В АПЛ ввели зимний перерыв. Но Boxing Day никуда не делся
Eurosport

1 час назад

Угодили и себе, и Сашке.

Английская Премьер-лига официально сообщила о введении зимнего перерыва начиная с сезона-2019/20.

Первая двухнедельная пауза в чемпионате Англии намечена на февраль 2020 года. За этот период клубы сыграют всего один тур, который будет разбит на 2 части – 5 матчей в одни выходные и 5 матчей в другие. Игры пятого раунда Кубка Англии пройдут в мидвик; переигровок в случае ничейных исходов не будет.

  • В конце декабря английские команды традиционно проводят бешеный марафон из матчей – Boxing Day. Эта традиция остается в силе.
  • В АПЛ-2017/18 победил «Манчестер Сити», набрав рекордные 100 очков.

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