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L’Equipe: «Ливерпуль» и «Лион» согласовали трансфер Набиля Фекира за 65 миллионов

L’Equipe: «Ливерпуль» и «Лион» согласовали трансфер Фекира за 65 миллионов
Eurosport

1 час назад

Еще один крутой игрок в атаку Клоппа.

«Ливерпуль» и «Лион» договорились о трансфере атакующего полузащитника «львов» Набиля Фекира.

О грядущем переезде француза на «Энфилд» сообщила парижская газета L’Equipe. Тем не менее, в «Лионе» опровергли эту информацию, что напоминает случай из прошлого года, когда клуб Жан-Мишеля Ола вел переговоры с «Арсеналом» о трансфере Александра Ляказетта.

Тогда «Лион» тоже опровергал слухи об уходе своего игрока, но в итоге Ляказетт все равно перешел в «Арсенал».

Фекир дополнит коллекцию крутых игроков в нападении «Ливерпуля», присоединившись к Мо Салаху, Садио Мане и Роберто Фирмино.

  • Ранее «Ливерпуль» оформил трансфер бразильского полузащитника Фабиньо из «Монако».
  • В прошедшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял четвертое место.

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