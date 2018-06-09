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Mirror: Роман Абрамович отказался продать «Челси» богатейшему человеку Великобритании
Миллиардер не собирается избавляться от лондонского клуба.
Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался продавать лондонский клуб британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу.
Основатель нефтехимической компании Ineos, чье состояние Forbes оценил почти в 24 миллиарда евро, сделал предложение Абрамовичу, но получил отказ, сообщает Mirror.
- Ранее Абрамовичу отказали в продлении британской визы. Роману пришлось получить израильский паспорт, чтобы беспрепятственно находиться на территории Великобритании.
- После этого российский предприниматель заморозил реконструкцию «Стэмфорд Бридж». По официальной версии, решение связано с неблагоприятным инвестиционным климатом.
- Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За время его правления «синие» 4 раза стали чемпионами Англии и выиграл Лигу чемпионов-2011/12.
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