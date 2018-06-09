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Mirror: Роман Абрамович отказался продать «Челси» богатейшему человеку Великобритании

Mirror: Абрамович отказался продать «Челси» богатейшему человеку Великобритании
Eurosport

3 ч. назад

Миллиардер не собирается избавляться от лондонского клуба.

Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался продавать лондонский клуб британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу.

Основатель нефтехимической компании Ineos, чье состояние Forbes оценил почти в 24 миллиарда евро, сделал предложение Абрамовичу, но получил отказ, сообщает Mirror.

  • Ранее Абрамовичу отказали в продлении британской визы. Роману пришлось получить израильский паспорт, чтобы беспрепятственно находиться на территории Великобритании.
  • После этого российский предприниматель заморозил реконструкцию «Стэмфорд Бридж». По официальной версии, решение связано с неблагоприятным инвестиционным климатом.
  • Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За время его правления «синие» 4 раза стали чемпионами Англии и выиграл Лигу чемпионов-2011/12.

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