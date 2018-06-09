Sky Sports: Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси»

Российско-израильский бизнесмен Роман Абрамович не собирается продавать «Челси», несмотря на трудности с продлением британской визы.

Как пишет Sky Sports, Абрамович по-прежнему на 100% вовлечен в дела «Челси» – после получения израильского паспорта он сможет находиться в Великобритании до 6 месяцев в году. Отмена реконструкции «Стэмфорд Бридж» не означает, что Абрамович больше не заинтересован в «Челси».

В сезоне-2017/18 «Челси» занял пятое место в чемпионате Англии и выиграл Кубок Англии.

Абрамович не присутствовал на финальной игре Кубка, так как ему не продлили британскую визу.

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