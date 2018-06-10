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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «Яя Туре прекрасно знает, что я не расист»

Гвардиола: «Яя прекрасно знает, что я не расист»
Eurosport

3 ч. назад

Гений не потерпит клеветы.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался обсуждать обвинения со стороны Яя Туре и его агента Дмитрия Селюка.

«Туре прекрасно знает, что я не расист. Он работал со мной два года и ни слова не сказал по этому поводу.

Здесь нет ничего, достойного обсуждения», – сказал Пеп в интервью AS.

  • Туре пришел в «Барселону» на год раньше Гвардиолы, но продержался при Хосепе только 2 сезона.
  • Летом 2010 года Яя перешел в «Сити», где стал одним из лидеров команды, но Гвардиола снова уложился в 2 сезона, чтобы выжить Туре.

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