Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался обсуждать обвинения со стороны Яя Туре и его агента Дмитрия Селюка.

«Туре прекрасно знает, что я не расист. Он работал со мной два года и ни слова не сказал по этому поводу.

Здесь нет ничего, достойного обсуждения», – сказал Пеп в интервью AS.

Туре пришел в «Барселону» на год раньше Гвардиолы, но продержался при Хосепе только 2 сезона.

Летом 2010 года Яя перешел в «Сити», где стал одним из лидеров команды, но Гвардиола снова уложился в 2 сезона, чтобы выжить Туре.

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