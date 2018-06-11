«Арсенал» заключил контракт со стриминговой компанией Jay-Z

«Арсенал» объявил о новом партнерстве с музыкальным сервисом Tidal, который принадлежит поклоннику «канониров» рэперу Jay-Z.

Сумма сделки составила 1 миллион фунтов. В приложении будут доступны плейлисты игроков «Арсенала» Эктора Бельерина, Дэнни Уэлбека и Райсса Нелсона. Кроме того, все плательщики членских взносов «Арсенала» получат доступ к обширной библиотеке Tidal, включая бесплатную шестимесячную пробную версию сервиса, сообщает Goal.

«Это партнерство уникальным образом сочетает в себе две страсти – футбол и музыку. Оно предоставит нашим членам доступ к фантастическим преимуществам. Это праздник нашей общей веры в молодых талантов и создание возможности для объединения наших игроков с прогрессирующими артистами Tidal», – сказал главный коммерческий директор «Арсенала» Винай Венкатешам.

Tidal – глобальная музыкальная и развлекательная платформа, которая доступна в 52 странах и частично принадлежит артистам, включая Бейонсе, Канье Уэста, Рианну и Ашера.

«Арсенал» занял шестое место в АПЛ-2017/18 и не попал в Лигу чемпионов.

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