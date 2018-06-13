«Ливерпуль» представил гостевую форму пурпурного цвета на сезон-2018/19. Ты купишь таких 3
Королевская расцветка.
«Ливерпуль» и технический спонсор клуба Nike представили гостевой комплект формы мерсисайдцев на сезон-2018/19.
В выездных матчах «красные» предстанут пурпурными. Рукава и спины футболистов выкрашены в более темные фиолетовые тона. Название спонсора, клубная эмблема и прочие вставки выделяются оранжевым цветом.
- Предыдущая гостевая форма мерсисайдцев была бело-зеленой.
- В сезоне-2017/18 «Ливерпуль» финишировал четвертым в Премьер-лиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» – 1:3.
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