Агент форварда Марсьяля: «Антони хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Это обдуманное решение»

Агент форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля рассказал о желании клиента сменить команду летом.

«Обдумав все варианты, Антони хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Есть много причин, но пока говорить об этом преждевременно. Он позже выступит сам, чтобы обо всем рассказать. «МЮ» хочет, чтобы он остался и продлил контракт, но мы не пришли к согласию на протяжении многих месяцев.

Я думаю, что когда такой клуб как «Манчестер Юнайтед» – один из самых мощных клубов в мире – не может договориться о продлении контракта с игроком за восемь месяцев, он не считает этого игрока важной частью команды. У Антони есть контракт с «МЮ», и он уважает любое решение клуба и выполняет свои обязательства, но он однозначно хотел бы покинуть команду. Это обдуманное решение.

Преждевременно говорить о вариантах. Он просто хочет играть, получать удовольствие. Отношения с тренером будут иметь первостепенное значение», – сказал Ламболи в интервью RMC Sport.

В 2015 году «МЮ» потратил на Марсьяля 58 миллионов евро с учетом бонусов.

В сезоне-2017/18 Антони в 45 матчах забил 11 мячей и сделал 9 ассистов.

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