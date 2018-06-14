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Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа: «Не думаю, что у Флорентино Переса есть номер моего телефона»

Де Хеа: «Не думаю, что у Флорентино Переса есть номер моего телефона»
Eurosport

1 час назад

Кипер прокомментировал трансферную сагу.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал о возможном трансфере в мадридский «Реал».

«Не думаю, что у Флорентино Переса есть номер моего телефона. Не знаю, перейду ли в «Реал», но точно знаю, что в Манчестере меня все устраивает. Как и любой футболист, хочу выигрывать трофеи. У «МЮ» нет недостатка в титулах, но мы должны прибавить. Мы большой клуб, вторые места не для нас. Мы должны сделать клуб великим», – цитирует Де Хеа Cadena Cope.

  • Де Хеа был близок к переходу в мадридский клуб летом 2017 года, но уже оформленный трансфер не успели оформить из-за сломавшегося факса в офисе «Реала».
  • В мае 2018 года испанец впервые в карьере получил «Золотую перчатку» АПЛ.

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