Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа: «Не думаю, что у Флорентино Переса есть номер моего телефона»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал о возможном трансфере в мадридский «Реал».

«Не думаю, что у Флорентино Переса есть номер моего телефона. Не знаю, перейду ли в «Реал», но точно знаю, что в Манчестере меня все устраивает. Как и любой футболист, хочу выигрывать трофеи. У «МЮ» нет недостатка в титулах, но мы должны прибавить. Мы большой клуб, вторые места не для нас. Мы должны сделать клуб великим», – цитирует Де Хеа Cadena Cope.

Де Хеа был близок к переходу в мадридский клуб летом 2017 года, но уже оформленный трансфер не успели оформить из-за сломавшегося факса в офисе «Реала».

В мае 2018 года испанец впервые в карьере получил «Золотую перчатку» АПЛ.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube