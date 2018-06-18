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The Telegraph: «Арсенал» близок к покупке Бернда Лено и Лукаса Торрейры за 55 миллионов евро
«Канонирам» нельзя больше финишировать ниже четвертого места.
Новый тренер «Арсенала» Унаи Эмери активно работает над усилением состава, пока весь мир смотрит чемпионат мира.
После перехода Стефана Лихтштайнера и почти оформленного трансфера Сократиса Папастатопулоса испанец занялся поисками вратаря и центрального полузащитника, и переговоры по обеим позициям продвинулись далеко.
«Арсенал» близок к покупке вратаря «Байера» Бернда Лено, в последний момент оцепленного от чемпионата мира, за 25 млн евро. Еще 30 млн евро уйдут на трансфер полузащитника «Сампдории» и сборной Уругвая Лукаса Торрейры, передает The Telegraph.
- Эмери возглавил «Арсенал» в конце мая. Экс-коуч «Спартака», Севильи» и «ПСЖ» сменил Арсена Венгера, рулившего «канонирами» 22 года.
- Лихтштайнер перешел в «Арсенал» из «Ювентуса» на правах свободного агента.
- В конце мая медиа сообщили, что «Арсенал» покупает Папастатопулоса у «Боруссии» за 18 млн евро, но немцы намерены ждать 2 июля, чтобы продажа грека пошла в зачет следующего финансового года.
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