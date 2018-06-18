The Telegraph: «Арсенал» близок к покупке Бернда Лено и Лукаса Торрейры за 55 миллионов евро

Новый тренер «Арсенала» Унаи Эмери активно работает над усилением состава, пока весь мир смотрит чемпионат мира.

После перехода Стефана Лихтштайнера и почти оформленного трансфера Сократиса Папастатопулоса испанец занялся поисками вратаря и центрального полузащитника, и переговоры по обеим позициям продвинулись далеко.

«Арсенал» близок к покупке вратаря «Байера» Бернда Лено, в последний момент оцепленного от чемпионата мира, за 25 млн евро. Еще 30 млн евро уйдут на трансфер полузащитника «Сампдории» и сборной Уругвая Лукаса Торрейры, передает The Telegraph.

Эмери возглавил «Арсенал» в конце мая. Экс-коуч «Спартака», Севильи» и «ПСЖ» сменил Арсена Венгера, рулившего «канонирами» 22 года.

Лихтштайнер перешел в «Арсенал» из «Ювентуса» на правах свободного агента.

В конце мая медиа сообщили, что «Арсенал» покупает Папастатопулоса у «Боруссии» за 18 млн евро, но немцы намерены ждать 2 июля, чтобы продажа грека пошла в зачет следующего финансового года.

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