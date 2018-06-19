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«Байер» подтвердил продажу Бернда Лено в «Арсенал»

«Байер» подтвердил продажу Лено в «Арсенал»
Eurosport

35 мин. назад

Второе крупное усиление «канониров» за лето.

«Байер» официально объявил о продаже основного вратаря Бернда Лено.

«Бернд Лено перешел из «Байера» в «Арсенал». Спасибо за семь незабываемых лет. Пока, Бернд», – сообщает пресс-служба «аспириновых».

Детали сделки не разглашаются. Ранее The Telegraph утверждал, что покупка 26-летнего немца обойдется «канонирам» в 25 млн евро.

  • Лено претендовал на поездку на ЧМ-2018, но в последний момент был отцеплен Йоахимом Лёвом от сборной Германии.
  • В сезоне-2017/18 Лено провел 38 матчей за «Байер». В 12 играх он отстоял на ноль.
  • Лено стал вторым подтвержденным новичком «Арсенала». Ранее в Лондон на правах свободного агента переехал Стефан Лихтштайнер.

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