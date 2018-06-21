«МЮ» объявил о переходе бразильского футболиста Фреда

«Манчестер Юнайтед» презентовал новичка. Им стал бразилец Фред.

В ролике-презентации футболиста маскот клуба – дьявол – сначал играл на фортепьяно, потом в ход вступили барабаны, а под конец в кадре появился и бразилец.

Свежие фоточки игрока.

Игрок переехал в Манчестер из донецкого «Шахтера». 25-летний бразилец прошел медобследование и подписал 5-летний контракт с опцией продления еще на год.

Фред – трехкратный чемпион Украины.

Бразилец не попал в состав сборной на ЧМ-2018.

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