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«МЮ» объявил о переходе бразильского футболиста Фреда
Усиление манкунианцев подъехало.
«Манчестер Юнайтед» презентовал новичка. Им стал бразилец Фред.
В ролике-презентации футболиста маскот клуба – дьявол – сначал играл на фортепьяно, потом в ход вступили барабаны, а под конец в кадре появился и бразилец.
Свежие фоточки игрока.
Игрок переехал в Манчестер из донецкого «Шахтера». 25-летний бразилец прошел медобследование и подписал 5-летний контракт с опцией продления еще на год.
- Фред – трехкратный чемпион Украины.
- Бразилец не попал в состав сборной на ЧМ-2018.
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