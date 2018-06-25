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Marca: отец Эдена Азара предложил услуги сына «Реалу»

Marca: отец Азара предложил услуги сына «Реалу»
Eurosport

42 мин. назад

Громкий переход все ближе.

За несколько дней до финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» отец Эдена Азара Тьерри Азар предложил услуги своего сына мадридскому клубу.

Как сообщает Marca, отец звезды сборной Бельгии объяснил «Реалу», что переговоры между его сыном и «Челси» о новом контракте приостановлены. Эден считает, что ему пора двигаться дальше и покинуть Лондон, учитывая, что «Челси» не будет выступать в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

Ранее Азар намекнул, что ждет предложения от «Реала».

  • Контракт Азара с «Челси» действует до 2020 года.
  • Сейчас Эден находится в расположении сборной Бельгии. В двух матчах на чемпионате мира он забил 2 гола.

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