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Washington Post: Уэйн Руни согласовал контракт с «Ди Си Юнайтед» и заработает больше 11 млн евро

Washington Post: Руни согласовал контракт с «Ди Си Юнайтед» и заработает больше 11 млн евро
Eurosport

30 мин. назад

Еще одно громкое имя в MLS.

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни в ближайшее время переедет в Северную Америку. Футболист согласовал детали личного контракта с «Ди Си Юнайтед».

28 июня экс-капитан сборной Англии прибудет в Вашингтон для подписания контракта. Договор Руни будет рассчитан на 2,5 года, в течение которых Уэйн заработает 11,25 млн евро, передает Washington Post.

  • Руни выступал за «Эвертон» и «МЮ», стал пятикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.
  • В составе сборной Англии Уэйн сыграл трех чемпионатах мира и трех Евро.

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