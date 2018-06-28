Washington Post: Уэйн Руни согласовал контракт с «Ди Си Юнайтед» и заработает больше 11 млн евро

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни в ближайшее время переедет в Северную Америку. Футболист согласовал детали личного контракта с «Ди Си Юнайтед».

28 июня экс-капитан сборной Англии прибудет в Вашингтон для подписания контракта. Договор Руни будет рассчитан на 2,5 года, в течение которых Уэйн заработает 11,25 млн евро, передает Washington Post.

Руни выступал за «Эвертон» и «МЮ», стал пятикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Англии Уэйн сыграл трех чемпионатах мира и трех Евро.

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