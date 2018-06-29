«Красавица и чудовище». Давида Луиса не взяли в Россию, он расстроился и чуть не съел любимую

Защитник «Челси» и сборной Бразилии Давид Луис не был вызван на чемпионат мира в России. Утешение 31-летний футболист нашел в тропическом раю в компании Бруны Лоурейро.

На последнем фото бразилец готовится проглотить свою возлюбленную.

«Красавица и чудовище», – написал Луис.

Луис – участник ЧМ-2014, Кубка Конфедераций-2013 и двух Кубков Америки (2011, 2015).

С марта 2016 года Давид провел только один матч за сборную, причем товарищеский.

Бразилия заняла первое место в группе Е и 2 июня сыграет с Мексикой в 1/8 финала.

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