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TN Deportivo: Аргентина предложит коучу «Сити» Пепу Гвардиоле 10 миллионов евро за работу в сборной
Только гений спасет международную карьеру Лионеля Месси.
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) хочет, чтобы Хорхе Сампаоли у руля национальной команды сменил Хосеп Гвардиола.
AFA готова предложить Пепу контракт до 2022 года и зарплату в 10 млн евро за сезон, передает журналист TN Deportivo Пабло Чеккини. Половину зарплаты будет выплачивать ассоциация, половину – спонсор сборной Аргентины.
- Весной Гвардиола привел «Сити» к чемпионству и продлил контракт до 2021 года.
- Аргентина под руководством Сампаоли с трудом вышла из группы D на ЧМ-2018 и проиграла в 1/8 финала Франции (3:4).
- Желание поработать со сборной выразил Диего Марадона.
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