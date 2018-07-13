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Джердан Шачири перешел в «Ливерпуль»

Шачири перешел в «Ливерпуль»
Eurosport

1 час назад

Теперь в матчах сборной Швейцарии футболист может оправдываться, что показывал ливерпульскую птицу.

«Ливерпуль» подтвердил переход швейцарского полузащитника Джердана Шачири из «Сток Сити».

13 июля 26-летний футболист прошел медобследование, а затем подписал долгосрочный контракт, передает официальный сайт мерсисайдцев. В новом клубе он будет выступать под 23-м номером.

Трансфер обошелся «Ливерпулю» в 15 млн евро – такие отступные были прописаны в контракте Джердана. По информации The Telegraph, контракт швейцарца с «красными» рассчитан на 5 лет.

  • Шачири провел 92 матча в Англии за «Сток», забил 15 голов и отдал 15 голевых передач.
  • Прежде Джердан выступал за «Базель», «Баварию» и «Интер».
  • В активе Шачири 74 матча и 21 гол за сборную Швейцарии. Он участник трех чемпионатов мира (2010, 2014, 2018) и Евро-2016.

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