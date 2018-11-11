«Ливерпуль» похож на «Ювентус». И это может принести Клоппу титул

9 ноября произошло невероятное: Юрген Клопп поругался с журналистами. Немца взбесили разговоры о стиле «Ливерпуля», который изменился в этом сезоне и стал менее ярким.

«Из ваших слов кажется, что наш сезон будет успешным, только если мы станем чемпионами. И это в год, когда наши соперники – два бывших чемпиона АПЛ. Вы сравниваете все с прошлым сезоном, когда мы демонстрировали неудержимый футбол, но просто посмотрите, что случилось на этой неделе: мы проиграли «Црвене», «Сити» же выиграл со счетом 6:0. Между нами по-прежнему большой разрыв», – отчеканил Юрген.

Претензии к игре «Ливерпуля» родились не на пустом месте. Команда меньше бьет по воротам и меньше владеет мячом по сравнению с прошлым сезоном. Из-за этого «красные» слегка сбавили в остроте моментов, зато надежность у своих ворот, наоборот, возросла. Даже показательно, что ожидаемые голы за матч снизились на одну десятую (xG в таблице) – настолько же снизились ожидаемые пропущенные (xGA).

Этому есть объяснение – Клопп меняет стиль «Ливерпуля», делает его более гибким и, пожалуй, менее узнаваемым. Раньше его игра строилась через прессинг и контратаки после прессинга – это по умолчанию более яркий футбол. Благодаря этим принципам «Ливерпуль» заслужил много комплиментов, но проваливался на финише матчей и плохо играл по счету.

В этом сезоне Клопп жалуется на исполнение прессинга, но «Ливерпуль» осознанно отказывается от него. По интенсивности давления «красные» рухнули с четвертого места на 15-е. Если раньше соперник делал 9,5 передач перед оборонительным действием «Ливерпуля» (отбор, перехват или фол), то теперь – 13,5. Тенденция с отказом от прессинга прослеживается на протяжении всей карьеры Юргена в АПЛ.

Сам Клопп объясняет это так: «Мы развиваемся, делаем другие вещи. В прошлом году нашим оружием был прессинг, но в моменты, когда соперник отказывался играть в открытый футбол, нам лишь оставалось сказать: «Ну, извините». Это как с собакой. Если ты не дашь ей любимую игрушку, а бросишь что-нибудь другое, она подумает: «Нет, я хочу любимую игрушку. Я хочу высоко прессинговать». Но без этого невозможно развиваться и прибавлять».

Частичный отказ от прессинга и более зрелая игра помогают «Ливерпулю» с завершением матчей. В этом сезоне было шесть игр, когда к 75-й минуте «красные» вели с минимальной разницей. Раньше это был опасный сценарий для Клоппа: у команды заканчивались силы из-за прессинга, по-другому защищать счет «Ливерпуль» не умел. В этом сезоне многое изменилось.

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на статистику. Например, «Кристал Пэлас» и «Брайтон» нанесли всего по три удара из штрафной после того, как «Ливерпуль» открывал против них счет. «Лестер» сократил разницу на 63-й минуте, но за оставшееся время пробил только один раз – с дистанции. «Хаддерсфилд» нанес 13 ударов, но не создал ни одного явного момента. «Кардифф» после того, как счет стал 2:1 в пользу «Ливерпуля», пробил всего однажды.

Юрген Клопп, «Ливерпуль»Getty Images

Из общего ряда выбивается лишь матч с «Арсеналом». Это единственный случай, когда соперник «Ливерпуля» сравнял счет. Но гол Ляказетта – лишь второй удар «канониров» во втором тайме. Клопп шикарно отреагировал на проблемы «красных» до перерыва, перевел команду на 4-4-2 и сделал ее надежнее. Чтобы выровнять положение, «Арсеналу» потребовались гениальные замены Эмери – на них решится только очень смелый коуч, это очень высокая планка, чтобы ее повторили другие соперники Юргена.

Особенно четко новые принципы Клоппа проявились в игре с «Саутгемптоном». К перерыву «Ливерпуль» вел 3:0, но Юрген все равно убрал здорово игравшего в атаке Шачири. Позже тренер рассказал, что хотел более сбалансированного футбола. Его доводы подтверждаются цифрами: в первом тайме «Саутгемптон» пробил семь раз, во втором – всего 1.

Такое управление игрой базируется на трех пунктах. Приход Ван Дейка позволил защищаться ниже обычного – голландец сам по себе хорош в воздухе и шикарно организует партнеров. Отказ от прессинга оставляет «Ливерпулю» больше сил на концовки – «красным» проще сдержать соперника, даже когда он рискует. Наконец, сами замены Юргена неплохо влияют на характер игры.

Тактическая гибкость Клоппа проявляется даже в схемах. По ходу сезона Юрген поправлял журналистов, которые не замечали, что «Ливерпуль» перестраивался на расстановку с ромбом в центре поля. Со старта «красные» обычно используют две схемы – 4-3-3 или 4-2-3-1. Первая была базовой для них в прошлом сезоне, вторую Клопп использует, когда хочет четвертого атакующего игрока или выпускает на поле Фабиньо.

По мнению Юргена, бразилец лучше чувствует себя в схеме с двумя опорниками. Даже смешно, насколько Фабиньо прибавил в игре с «Арсеналом», когда Клопп перестроился на 4-4-2 – схему с двумя опорными. Вдобавок, расстановка позволяет обоим фулбекам подключаться в атаку – страховка есть у каждого.

Единственной проблемой остаются матчи наподобие «Црвены Звезды». Но даже тут больше влияет состояние отдельных игроков (форма Лалланы, адаптация Шачири), нежели видение Клоппа. «Ливерпуль» даже прибавил в этом, несмотря на изменение стиля.

Выше – матчи, в которых «Ливерпуль» выходил вперед и завершал игру победой. Ни разу «красные» не открывали счет первым ударом. В шести случаях «Ливерпуль» создавал как минимум один явный момент перед голом. То есть мерсисайдцы реально заслуживали открыть счет и хорошо атаковали перед тем, как повести.

Умение играть по счету, неплохая позиционная атака, ротация схем и достойные замены – все это сильно напоминает «Ювентус». Макс Аллегри сделал из туринцев, возможно, самого гибкого топа планеты. Его команда не зацикливается на одном стиле, меняет план и наполняет состав в зависимости от соперника.

Без четкой идентичности «Ювентус» – редкий пример команды, которая шикарно проводит и длинную дистанцию, и короткую. Туринцы побеждают в Серии А семь лет подряд – это рекордный показатель для Италии. При этом «Юве» дважды за последние четыре года выходил в финал Лиги чемпионов: на пути к первому Аллегри использовал 4-4-2 ромб, на пути ко второму – гибрид между тройкой защитников и четверкой.

Юрген Клопп, «Ливерпуль»Getty Images

«Ливерпуль» при Клоппе часто называют кубковой командой – под руководством Юргена «красные» сыграли уже в трех финалах трех разных турниров. В то же время лучшее достижение «Ливерпуля» в АПЛ – четвертое место. На дистанции сезона мерсисайды уже не так хороши.

Летние трансферы и смена стиля – доказательство, что Клопп как минимум захотел решить проблему. Как максимум – пошел за титулом. Чтобы дать себе наилучшие шансы, Юрген даже отказался от принципов, которые сделали ему имя. Очень разумный поступок: этот «Ливерпуль» не так ярок, зато готов к разным сценариям в игре. «Ювентус» вернулся на вершину благодаря этому.

Еще больше Клоппа и аналитики по АПЛ в телеграм-канале Вячеслава Палагина

Палагин разбирает английский футбол:

Гвардиола сделал «Сити» самой циничной командой АПЛ. Моуринью прав – они играют очень грязно

Моуринью специально травит игроков «МЮ». Безумие, но это срабатывает

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках