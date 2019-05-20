Футболисты «Сити» уронили кубок АПЛ с балкона. Зинченко, кажется, ни при чем
Трофей упал с большой высоты.
Футболисты «Манчестер Сити» уронили кубок чемпионов АПЛ.
Врученный за победу в чемпионате Англии-2018/19 кубок упал с большой высоты – на видеоролике видны осколки и голубые ленты, повязанные на ручки.
Вполне вероятно, что это просто шутка.
- «Манчестер Сити» опередил в борьбе за трофей «Ливерпуль» на одно очко.
- В финале Кубка Англии команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Уотфорд» (6:0).
- Также «Сити» взял Кубок английской Лиги, оформив требл.
Зинченко: «Когда в прошлом году уронил кубок, подумал, что больше не выйду в футболке «Сити»
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