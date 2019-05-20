Футболисты «Манчестер Сити» уронили кубок чемпионов АПЛ.

Врученный за победу в чемпионате Англии-2018/19 кубок упал с большой высоты – на видеоролике видны осколки и голубые ленты, повязанные на ручки.

Вполне вероятно, что это просто шутка.

«Манчестер Сити» опередил в борьбе за трофей «Ливерпуль» на одно очко.

В финале Кубка Англии команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Уотфорд» (6:0).

Также «Сити» взял Кубок английской Лиги, оформив требл.

Зинченко: «Когда в прошлом году уронил кубок, подумал, что больше не выйду в футболке «Сити»

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