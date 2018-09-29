Челси
    -
    19:30
    29.09.18
    Стэмфорд Бридж
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 7
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      Челси - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 29 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Ливерпуль на Eurosport.ru! 29 сентября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Буторин
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      Ох, Клопп очень зол. «Челси» выкинул его из Кубка Лиги и прервал великую серию на «Энфилде». Месть будет страшна. Наверное.

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