Вест Хэм
    -
    18:00
    03.11.18
    Олимпийский стадион
    Бёрнли
      Чемпионат Англии • Тур 11
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      Вест Хэм - Бёрнли
      Чемпионат Англии - 3 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Бёрнли на Eurosport.ru! 3 ноября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мануэль Пеллегрини или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вест Хэм и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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