Бёрнли
    -
    16:30
    28.10.18
    Тёрф Мур
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 10
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      Бёрнли - Челси
      Чемпионат Англии - 28 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Челси на Eurosport.ru! 28 октября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бёрнли и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Челси» попал в пробку в верхней части таблицы. Объездной путь на вершину – «Бёрнли».

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