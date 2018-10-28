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Бёрнли - Челси
Чемпионат Англии - 28 октября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Челси на Eurosport.ru! 28 октября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бёрнли и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Челси» попал в пробку в верхней части таблицы. Объездной путь на вершину – «Бёрнли».