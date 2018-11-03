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Арсенал - Ливерпуль
Чемпионат Англии - 3 ноября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Ливерпуль на Eurosport.ru! 3 ноября 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В это сложно поверить, но «Арсенал» снова четвертый. «Ливерпуль» на две строчки выше, но это вообще ничего не значит. Футбол будет фееричным в любом случае.