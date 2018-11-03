Арсенал
    -
    20:30
    03.11.18
    Эмирейтс
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 11
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      Арсенал - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 3 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Ливерпуль на Eurosport.ru! 3 ноября 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      В это сложно поверить, но «Арсенал» снова четвертый. «Ливерпуль» на две строчки выше, но это вообще ничего не значит. Футбол будет фееричным в любом случае.

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