Манчестер Сити
    -
    18:00
    04.11.18
    Этихад
    Саутгемптон
      Чемпионат Англии • Тур 11
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Саутгемптон
      Чемпионат Англии - 4 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Саутгемптон на Eurosport.ru! 4 ноября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Марк Хьюз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Дмитрий Панферов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Ребята Пепа на лайте разрывают АПЛ и пока не проигрывают. Смогут ли «святые» остановить их после Хэллоуина?

      Комментарии 0