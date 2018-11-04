Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Челси - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии - 4 ноября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 4 ноября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Всем привет! Меня зовут Василий Легейдо, давайте вместе посмотрим, как Маурицио Сарри и Рой Ходжсон скрестят световые мечи!