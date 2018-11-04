Челси
    -
    19:00
    04.11.18
    Стэмфорд Бридж
    Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии • Тур 11
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      Челси - Кристал Пэлас
      Чемпионат Англии - 4 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 4 ноября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Василий Легейдо
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      Всем привет! Меня зовут Василий Легейдо, давайте вместе посмотрим, как Маурицио Сарри и Рой Ходжсон скрестят световые мечи!

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