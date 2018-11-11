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Арсенал - Вулверхэмптон Уондерерс
Чемпионат Англии - 11 ноября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! 11 ноября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Нуну Санту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Вулверхэмптон Уондерерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Чумовая беспроигрышная серия «Арсенала» начала сбоить – команда Эмери все еще не знает поражений, но и победила за последние 2 недели всего однажды. Домашний матч против «Вулверхэмптона» – шанс вернуться на победные рельсы.