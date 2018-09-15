Хаддерсфилд Таун
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    17:00
    15.09.18
    Джон Смитс Стэдиум
    Кристал Пэлас
    Чемпионат Англии • Тур 5
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Хаддерсфилд Таун
    • Кристал Пэлас
    • ТаунсендШлупп
      90'
    • ван ла ПарраМбенза
      78'
    • Занка ЙоргенсенДепуатр
      78'
    • КачунгаДиахаби
      68'
    • 1-ый тайм
    • Хаддерсфилд Таун
    • Кристал Пэлас
    • Заха
      38'
    • Заха
      29'
    • Занка Йоргенсен
      27'
    • Макартур
      11'
    Перед матчем

    Онлайн
    Хаддерсфилд Таун - Кристал Пэлас
    Чемпионат Англии - 15 сентября 2018

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Вагнер или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хаддерсфилд Таун и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Хаддерсфилд Таун и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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