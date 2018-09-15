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- 2-ой тайм
- ТаунсендШлупп90'
- ван ла ПарраМбенза78'
- Занка ЙоргенсенДепуатр78'
- КачунгаДиахаби68'
- 1-ый тайм
- Заха38'
- Заха29'
- Занка Йоргенсен27'
- Макартур11'
Перед матчем
Онлайн
Хаддерсфилд Таун - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Вагнер или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хаддерсфилд Таун и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хаддерсфилд Таун и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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