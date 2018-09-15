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- 2-ой тайм
- СтерлингМарез74'
- ВьеттоАйите69'
- ДелфГюндоган67'
- СериЗамбо Ангисса56'
- АгуэроЖезус54'
- Стерлинг47'
- 1-ый тайм
- Сильва21'
- Сане2'
Перед матчем
Онлайн
Манчестер Сити - Фулхэм
Чемпионат Англии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Фулхэм на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Слависа Йоканович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Фулхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#гол
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Пеп почти всегда издевается над английскими клубами. Это надо заиграть.
«Сити» спокойно выиграл матч, который обязан был выиграть, чтобы не отпустить «Ливерпуль» совсем далеко. Парни Пепа создали десяток опасных моментов и красиво разгромили «Фулхэм». «Дачники» почти не сопротивлялись и это пугает, потому что дальше соперники у них будут ни чуть не легче.
С вами был Дмитрий Панферов. Любите футбол!
МОМЕНТ!
Митрович подготовил пушку и выстрелил в дальний угол, но Эдерсон в прыжке спокойно на угловой перевел мяч.
Кристи покатил на Айите, но тот мимо ноги едва мяч не пустил, а значит удар тоже мимо прошел.
Кевин Макдональд разрядил ситуацию и выбил мяч из штрафной после прострела Фернандиньо.
Три лишних минуты поиграют еще «Сити» и «Фулхэм».
Сане ответил выстрелом в защитника. Кажется, ТБ 3,5 соперники не пробьют уже.
МОМЕНТ!
Айите пробил головой после кросса от Сайруса Кристи. Эдерсон прыгнул для вида.
25:6 (9:2) по ударам. «Манчестер Сити» продолжает издевательство.
«Фулхэм» интересную атаку придумал, но в самый важный момент Стефан Йохансен поскользнулся перед штрафной.
На чемпионство Пепа надо ставить. Вот совершенно без вопросов. И на кое что еще.
Эдерсон выловил сложнейший (нет) удар метров с 25 и рикошетом.
МОМЕНТ!
Жезус не стал колотить наконец-то и покатил на почти пустые ворота Бернарду Силве, который выше ворот бабхнул из выгоднейшей позиции.
Английские статистики высчитали, что на первый гол в матче «Сити» потребовалось 97 секунд, а на третий (первый во второй половине) Стерлинг потратил 98.
Габриэл Жезус для порядка стукнул выше ворот метров с тридцати. Заветы Шюррле должны жить.
Кажется, в Англии уверены, что бабульки, которым на двоих 200 лет были бы полезнее всех полузащитников «Фулхэма».
Стерлинг свое дело сделал и уступил мяч место логичному Рияду Марезу.
Так, новые перестроения у «Сити» пошли. Ложного правого защитника играет Фернандиньо, а вот на левый фланг убежал Уокер. Допустим.
Француз недурно разрезал защиту передачей на Сильву, но испанец не поддержал порыв воображения бывшего испанца.
В роли креативного плеймейкера у Гвардиолы теперь играет Эмерик Лапорт, который сместился в зону левого защитника. БУМ!
«Фулхэм» логично полез в атаку через дыру на левом фланге, но только что выскочивший Айите упустил мяч.
Вьетто сделал свое дело (ничего не сделал) и уступил место еще одному голоискателю.
Гюндоган выскочил в центр. Видимо, только реативный Сане останется на фланге.
Здравствуйте, Пеп Гвардиола совсем потерял голову. Вместо левого защитника Делфа вышел Илкай Гюндоган. А кто слева в защите теперь будет?
Стерлинг на смене движения поймал защитника и вколотил в дальний угол. Чуть точности не хватило Рахиму.
Митрович подал признаки жизни и выдал удар головой с линии штрафной. Эдерсон, конечно, справился.
Активный Андре Замбо Ангисса залез в офсайд и не очень хочет вылезать.
Стеринг, Фернандиньо и Жезус раскрутили оборону «дачников», но Габи в офсайд залез, а потому продолжение атаки стало невозможным.
«Манчестер Сити» по инерции добивает «Фулхэм», который уже не сопротивляется. Описать последние 20 минут можно примерно так.
МОМЕНТ!
Габи Жезус снова потратил супермомент в пустоту. Простел Уокера выглядел сочнейше, но бразилец подставил ногу так, что мяч ушел выше.
20:5 по ударам статистика. Вопросы о сумашедшем «Сити» имеются?
МОМЕНТ!
Фернандиньо засадил из-за штрафной, но чуть-чуть не попал в дальний нижний угол.
Жан Микаэль Сери ушел с поля, Андре Замбо Ангисса вышел. Такая французская и дорогая замена у Слависа Йокановича прошла.
МОМЕНТ!
Сильва неземным образом обхитрил троих защитников в штрафной и прострелил на Жезуса. Габи с помощью ноги соперника заработал угловой.
Гвардиола все-таки решил посадить Куна, который хромал и почти не разжигал сегодня. Габи Жезус вместо него.
Агуэро эгоистично отобрал мяч у Сильвы и пробил в стенку.
Стюарт Атуэлл поставил мяч на опасную точку в 25 метрах и чуть левее центра ворот.
#гол Рахима Стерлинга
МОМЕНТ!
Сане зачем-то пролетел без сопротивления и катнул мяч на Силву, который в руку сопернику засадил. Стюарт Атуэлл только корнер назначил.
Агуэро неожиданно свалился на правый фланг, прошел в лицевую и выкатил на пустые ворота. Стерлинг попал.
ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!
Пеп почти всегда издевается над английскими клубами. Это надо заиграть.
Вернулись команды без замен. Странно, потому что в конце тайма захромал Агуэро.
ПЕРЕРЫВ.
Описать прекрасность «Манчестер Сити» в первом тайме очень сложно. Или легко. Это совершенно неважно, потому что парни Пепа закинули дважды, могли еще пяток, а «Фулхэм» ответил только однотипными ударами Шюррле под перекладину, с коротыми справился Эдерсон. Все в руках «горожан». Вряд ли они упустят победу.
Нет, не будет разгрома в первой половине. Сане, в которого прилетел удар Фернандиньо, был в офсайде. А так Лерой вполне себе красиво закинул мяч в ворота.
ГООООООООООООООООООООООООООООЛ!
МОМЕНТ!
Сверхсэйв Беттинелли сохранил «Фулхэму» шансы на спасение – Стерлинг ушел на замахе от защитника и вколотил в ближний. Маркус на угловой мяч отправил.
Парочку минут переиграют соперники. В первом тайме, правда, все и так ясно. Да и в матче тоже.
Стефан Йохансен прикоснулся к прекрасному и завалил в центре поля Рахима Стерлинга.
Никаких дивидендов атаке «Сити» впрочем этот эластичный забег не принес.
АААААААА!
Фернандиньо троих соперников на замахах и ложных движениях поймал и продолжил атаку на правый фланг. Эстетичненько!
МОМЕНТ!
Пошла жара. Сане после паса Силвы выскочил на удар, но Маркус Беттинелли в ближнем углу выловил выстрел Лероя. Угловой.
МОМЕНТ!
«Фулхэм» снова ответил дальним выстрелом Шюррле, который с левой ноги разрядил почти под перекладину пушку. Эдерсон потащил не без проблем.
МОМЕНТ!
Бернарду Силва после корнера на опережение сыграл и скинул мяч на дальнюю штангу. Там Лапорт почему-то не успел замкнуть в пустые ворота.
Элфи Моусон вынес мяч на угловой и спас «Фулхэм» от неизбежной казни после прострела Стерлинга.
Сане из невозможной ситуации подал в штрафную с левой ноги, но никого из партнеров там не оказалось.
С 1930 года владеют абонементами! А!
«Горожанам» стартовать в Лиге чемпионов, конечно, с не самым топовым соперником, но приятного в потере основного форварда маловато.
Так-так-так. У «Сити» захромал Серхио Агуэро, Жезус побежал на разминку, а Пеп серьезно нахмурился.
Милейшие Вера и Ольга начали матч вот так.
МОМЕНТ!
Серхио Агуэро снова дуэль в штрафной проиграл. На этот раз углу своей головы. Не попал аргентинец в ближнюю девятку.
Корнер «Фулхэма» вышел еще позорнее первого удара Шюррле. Одиноко стоящий в центре штрафной Фернандиньо спокойно выбил.
МОМЕНТ!
Андре Шюррле настройки ударные чуть поправил и едва не заколотил в ближнюю девятку. Эдерсона спасли крепкие кулаки и отсутсвие игроков «Фулхэма» на добивании.
Агуэро на опасную позицию выскочил и готовился к удару, но Стюарт Атуэлл осадил аргентинца свистком. Офсайд.
Давид Сильва закатил 50-й мяч в АПЛ. Таких игроков в истории «Сити» всего четверо.
Райан Сессеньон обокрал все-таки Уокера в штрафной, но чуть-чуть не успел сунуть мяч в центр на Митровича.
«МС» чуток успокоился и позволил «Фулхэму» еще одну атаку. Вьетто разогнался, но равно для того, чтобы попасть под чистейший подкат Отаменди на линии штрафной.
Андре Шюррле настолько разуверился в возможности пройти оборону «Сити», что плюнул метров с 35. Мяч улетел на трибуну.
#гол Давида Сильвы
Сане на нечеловечной скорости прилетел в штрафную, но партнеры не успели немцу мяч всунуть, а так бы уже 3:0 было.
Бернарду развернул в штрафной Йохансена и вкатил мяч во вратарскую на Агуэро, который сколотил передачку на Сильву. Испанец казнил гостей от перекладины.
ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!
Стерлинг теперь перед штрафной один в один обыграл соперников. Скучно англичанину.
Шюррле с Вьетто на одном фланге оказались, но немец аргентинцу мяч отдал, а вот в ответку передачу уже не получил.
Агуэро пока что не божит. Видимо, очень устает дома.
Стерлинг очень хотел повторить забег минутной давности, но с большим успехом, но теперь в ногах запутался и отдал мяч дефам.
Сверхчеловечный пас на Рахима сделал, кстати, Бернарду Силва. Сначала еще и плечом мяч подработал. Гений.
ПЕРЕКЛАДИНА!
Стерлинг вылетел один в один с кипером, переиграл его ударом между ушами, но влепил мяч в каркас ворот.
Испанец еще разок захотел привлечь внимание и сыграл рукой. Даже показалось, что это было намеренно.
МОМЕНТ!
Давид Сильва настолько круто прострелил, что защитник «Фулхэма» чуть не срезал его в свои ворота. В итоге, только угловым дело закончилось.
Сане в 18 голах в 16 последних матчах на «Этихаде» поучаствовал. Красавец. Вот если бы не лень...
МОМЕНТ!
Агуэро тут же приложился по воротам сам. Принял мяч в паре метров от штрафной, свободно развернулся и втащил в руки Беттинелли.
Агуэро разрезал оборону «Фулхэма» пасом назад, но чуть сильно снабдил мячом Бернарду. Не справился с приемом португалец.
Кайл Уокер присел на газон и позвал врачей. С ногами проблем нет, а вот в глаз что-то попало. Видимо, слезки от такого крутого «МС».
Райан Сессеньон влез перед Стерлингом в свою штрафную и не позволил форварду стукнуть по воротам Маркуса Беттинелли.
#гол Лероя Сане
«Сити» спустя пару минут еще одну атаку соорудил, но Уокер с Силвой не решили, как жестче поиздеваться над обороной и мяч упустили.
МОМЕНТ!
Лерой снова взорвался, но теперь на фланге и прострелил на пустые ворота на Стерлинга. Правда, сначала в минималный офсайд заскочил.
Жесточайший привоз от дефов «Фулхэма» после розыгрыша углового случился, Фернандиньо перехватил и кинул мяч на пустые ворота немцу, который впервые в сезоне выскочил в старте.
ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!
Гости крайне дерзко начали матч атакой по правому флангу и уже угловой выжали. Опасно будет, видимо.
«Манчестер Сити» вышел на только со своеобразными маскотами – бабулями.
С вами Дмитрий Панферов. Смотрим топовый футбол.
Поставь на матч дейстующего чемпиона и заработай больше, чем фантазии Пепа.
Парнишки Пепа в модных майках выскочили на разминку. «Фулхэм» уже там.
В прошлые выходные «МС» не набрал очки в АПЛ только потому, что тура не было – в этот уикенд несправедливость будет исправлена. Наверное.