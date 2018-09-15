Манчестер Сити
Завершено
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17:00
15.09.18
Этихад
Фулхэм
    Чемпионат Англии • Тур 5
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Манчестер Сити
    • Фулхэм
    • СтерлингМарез
      74'
    • ВьеттоАйите
      69'
    • ДелфГюндоган
      67'
    • СериЗамбо Ангисса
      56'
    • АгуэроЖезус
      54'
    • Стерлинг
      47'
    • 1-ый тайм
    • Манчестер Сити
    • Фулхэм
    • Сильва
      21'
    • Сане
      2'
    Перед матчем

    Онлайн
    Манчестер Сити - Фулхэм
    Чемпионат Англии - 15 сентября 2018

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Фулхэм на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Слависа Йоканович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Фулхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Манчестер Сити и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Дмитрий Панферов
    Главное 
    #гол
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    18:53

    «Сити» спокойно выиграл матч, который обязан был выиграть, чтобы не отпустить «Ливерпуль» совсем далеко. Парни Пепа создали десяток опасных моментов и красиво разгромили «Фулхэм». «Дачники» почти не сопротивлялись и это пугает, потому что дальше соперники у них будут ни чуть не легче.

    С вами был Дмитрий Панферов. Любите футбол!

    90+4'

    МОМЕНТ!

    Митрович подготовил пушку и выстрелил в дальний угол, но Эдерсон в прыжке спокойно на угловой перевел мяч.

    90+3' 

    Кристи покатил на Айите, но тот мимо ноги едва мяч не пустил, а значит удар тоже мимо прошел.

    90+2' 

    Кевин Макдональд разрядил ситуацию и выбил мяч из штрафной после прострела Фернандиньо.

    90+1'

    Три лишних минуты поиграют еще «Сити» и «Фулхэм».

    90' 

    Сане ответил выстрелом в защитника. Кажется, ТБ 3,5 соперники не пробьют уже.

    88'

    МОМЕНТ!

    Айите пробил головой после кросса от Сайруса Кристи. Эдерсон прыгнул для вида.

    87'

    25:6 (9:2) по ударам. «Манчестер Сити» продолжает издевательство.

    85' 

    «Фулхэм» интересную атаку придумал, но в самый важный момент Стефан Йохансен поскользнулся перед штрафной.

    82' 

    Эдерсон выловил сложнейший (нет) удар метров с 25 и рикошетом.

    81'

    МОМЕНТ!

    Жезус не стал колотить наконец-то и покатил на почти пустые ворота Бернарду Силве, который выше ворот бабхнул из выгоднейшей позиции.

    79'

    Английские статистики высчитали, что на первый гол в матче «Сити» потребовалось 97 секунд, а на третий (первый во второй половине) Стерлинг потратил 98.

    77'

    Габриэл Жезус для порядка стукнул выше ворот метров с тридцати. Заветы Шюррле должны жить.

    76' 

    Кажется, в Англии уверены, что бабульки, которым на двоих 200 лет были бы полезнее всех полузащитников «Фулхэма».

    74' 

    Так, новые перестроения у «Сити» пошли. Ложного правого защитника играет Фернандиньо, а вот на левый фланг убежал Уокер. Допустим.

    73' 

    Француз недурно разрезал защиту передачей на Сильву, но испанец не поддержал порыв воображения бывшего испанца.

    72' 

    В роли креативного плеймейкера у Гвардиолы теперь играет Эмерик Лапорт, который сместился в зону левого защитника. БУМ!

    71' 

    «Фулхэм» логично полез в атаку через дыру на левом фланге, но только что выскочивший Айите упустил мяч.

    • Флойд Айите
      УшелЛусиано ВьеттоФулхэмВьетто сделал свое дело (ничего не сделал) и уступил место еще одному голоискателю.
      В этом матчеФолы против2
    • Флойд Айите
      ВышелФлойд АйитеФулхэм
    70'

    Вьетто сделал свое дело (ничего не сделал) и уступил место еще одному голоискателю.

    69' 

    Гюндоган выскочил в центр. Видимо, только реативный Сане останется на фланге.

    • Илкай Гюндоган
      УшелФабиан ДелфМанчестер СитиЗдравствуйте, Пеп Гвардиола совсем потерял голову. Вместо левого защитника Делфа вышел Илкай Гюндоган. А кто слева в защите теперь будет?
      В этом матчеФолы1
    • Илкай Гюндоган
      ВышелИлкай ГюндоганМанчестер Сити
    68'

    Здравствуйте, Пеп Гвардиола совсем потерял голову. Вместо левого защитника Делфа вышел Илкай Гюндоган. А кто слева в защите теперь будет?

    67'

    Стерлинг на смене движения поймал защитника и вколотил в дальний угол. Чуть точности не хватило Рахиму.

    66' 

    Митрович подал признаки жизни и выдал удар головой с линии штрафной. Эдерсон, конечно, справился.

    65'

    Активный Андре Замбо Ангисса залез в офсайд и не очень хочет вылезать.

    63'

    Стеринг, Фернандиньо и Жезус раскрутили оборону «дачников», но Габи в офсайд залез, а потому продолжение атаки стало невозможным.

    62' 

    «Манчестер Сити» по инерции добивает «Фулхэм», который уже не сопротивляется. Описать последние 20 минут можно примерно так.

    61'

    МОМЕНТ!

    Габи Жезус снова потратил супермомент в пустоту. Простел Уокера выглядел сочнейше, но бразилец подставил ногу так, что мяч ушел выше.

    59'

    20:5 по ударам статистика. Вопросы о сумашедшем «Сити» имеются?

    58'

    МОМЕНТ!

    Фернандиньо засадил из-за штрафной, но чуть-чуть не попал в дальний нижний угол.

    • Андре Замбо Ангисса
      УшелЖан Микаэль СериФулхэмЖан Микаэль Сери ушел с поля, Андре Замбо Ангисса вышел. Такая французская и дорогая замена у Слависа Йокановича прошла.
      В этом матчеФолы1Угловые3
    • Андре Замбо Ангисса
      ВышелАндре Замбо АнгиссаФулхэм
    56'

    Жан Микаэль Сери ушел с поля, Андре Замбо Ангисса вышел. Такая французская и дорогая замена у Слависа Йокановича прошла.

    55'

    МОМЕНТ!

    Сильва неземным образом обхитрил троих защитников в штрафной и прострелил на Жезуса. Габи с помощью ноги соперника заработал угловой.

    54'

    Гвардиола все-таки решил посадить Куна, который хромал и почти не разжигал сегодня. Габи Жезус вместо него.

    53' 

    Агуэро эгоистично отобрал мяч у Сильвы и пробил в стенку.

    52' 

    Стюарт Атуэлл поставил мяч на опасную точку в 25 метрах и чуть левее центра ворот.

    51'

    #гол Рахима Стерлинга

    50'

    МОМЕНТ!

    Сане зачем-то пролетел без сопротивления и катнул мяч на Силву, который в руку сопернику засадил. Стюарт Атуэлл только корнер назначил.

    49'

    Агуэро неожиданно свалился на правый фланг, прошел в лицевую и выкатил на пустые ворота. Стерлинг попал.

    • Рахим Стерлинг
      ГолРахим СтерлингМанчестер СитиГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!
      В этом матчеГолы1В створ3Фолы против1Штанги / перекладины1
    48'

    ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!

    46' 

    Вернулись команды без замен. Странно, потому что в конце тайма захромал Агуэро.

    17:49

    ПЕРЕРЫВ.

    Описать прекрасность «Манчестер Сити» в первом тайме очень сложно. Или легко. Это совершенно неважно, потому что парни Пепа закинули дважды, могли еще пяток, а «Фулхэм» ответил только однотипными ударами Шюррле под перекладину, с коротыми справился Эдерсон. Все в руках «горожан». Вряд ли они упустят победу.

    45+3'

    Нет, не будет разгрома в первой половине. Сане, в которого прилетел удар Фернандиньо, был в офсайде. А так Лерой вполне себе красиво закинул мяч в ворота.

    45+2' 

    ГООООООООООООООООООООООООООООЛ!

    45+2' 

    МОМЕНТ!

    Сверхсэйв Беттинелли сохранил «Фулхэму» шансы на спасение – Стерлинг ушел на замахе от защитника и вколотил в ближний. Маркус на угловой мяч отправил.

    45+1' 

    Парочку минут переиграют соперники. В первом тайме, правда, все и так ясно. Да и в матче тоже.

    45' 

    Стефан Йохансен прикоснулся к прекрасному и завалил в центре поля Рахима Стерлинга.

    44' 

    Никаких дивидендов атаке «Сити» впрочем этот эластичный забег не принес.

    43'

    АААААААА!

    Фернандиньо троих соперников на замахах и ложных движениях поймал и продолжил атаку на правый фланг. Эстетичненько!

    42'

    МОМЕНТ!

    Пошла жара. Сане после паса Силвы выскочил на удар, но Маркус Беттинелли в ближнем углу выловил выстрел Лероя. Угловой.

    41'

    МОМЕНТ!

    «Фулхэм» снова ответил дальним выстрелом Шюррле, который с левой ноги разрядил почти под перекладину пушку. Эдерсон потащил не без проблем.

    40'

    МОМЕНТ!

    Бернарду Силва после корнера на опережение сыграл и скинул мяч на дальнюю штангу. Там Лапорт почему-то не успел замкнуть в пустые ворота.

    39' 

    Элфи Моусон вынес мяч на угловой и спас «Фулхэм» от неизбежной казни после прострела Стерлинга.

    38' 

    Сане из невозможной ситуации подал в штрафную с левой ноги, но никого из партнеров там не оказалось.

    37'

    С 1930 года владеют абонементами! А!

    36' 

    «Горожанам» стартовать в Лиге чемпионов, конечно, с не самым топовым соперником, но приятного в потере основного форварда маловато.

    35' 

    Так-так-так. У «Сити» захромал Серхио Агуэро, Жезус побежал на разминку, а Пеп серьезно нахмурился.

    32'

    МОМЕНТ!

    Серхио Агуэро снова дуэль в штрафной проиграл. На этот раз углу своей головы. Не попал аргентинец в ближнюю девятку.

    31' 

    Корнер «Фулхэма» вышел еще позорнее первого удара Шюррле. Одиноко стоящий в центре штрафной Фернандиньо спокойно выбил.

    30'

    МОМЕНТ!

    Андре Шюррле настройки ударные чуть поправил и едва не заколотил в ближнюю девятку. Эдерсона спасли крепкие кулаки и отсутсвие игроков «Фулхэма» на добивании.

    29'

    Агуэро на опасную позицию выскочил и готовился к удару, но Стюарт Атуэлл осадил аргентинца свистком. Офсайд.

    28'

    Давид Сильва закатил 50-й мяч в АПЛ. Таких игроков в истории «Сити» всего четверо.

    27' 

    Райан Сессеньон обокрал все-таки Уокера в штрафной, но чуть-чуть не успел сунуть мяч в центр на Митровича.

    26' 

    «МС» чуток успокоился и позволил «Фулхэму» еще одну атаку. Вьетто разогнался, но равно для того, чтобы попасть под чистейший подкат Отаменди на линии штрафной.

    25' 

    Андре Шюррле настолько разуверился в возможности пройти оборону «Сити», что плюнул метров с 35. Мяч улетел на трибуну.

    24'

    #гол Давида Сильвы

    23' 

    Сане на нечеловечной скорости прилетел в штрафную, но партнеры не успели немцу мяч всунуть, а так бы уже 3:0 было.

    22'

    Бернарду развернул в штрафной Йохансена и вкатил мяч во вратарскую на Агуэро, который сколотил передачку на Сильву. Испанец казнил гостей от перекладины.

    • Давид Сильва
      ГолДавид СильваМанчестер СитиГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!
      В этом матчеГолы1В створ1Фолы1Штрафные удары1
    21'

    ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!

    20' 

    Стерлинг теперь перед штрафной один в один обыграл соперников. Скучно англичанину.

    19' 

    Шюррле с Вьетто на одном фланге оказались, но немец аргентинцу мяч отдал, а вот в ответку передачу уже не получил.

    17' 

    Стерлинг очень хотел повторить забег минутной давности, но с большим успехом, но теперь в ногах запутался и отдал мяч дефам.

    16' 

    Сверхчеловечный пас на Рахима сделал, кстати, Бернарду Силва. Сначала еще и плечом мяч подработал. Гений.

    15'

    ПЕРЕКЛАДИНА!

    Стерлинг вылетел один в один с кипером, переиграл его ударом между ушами, но влепил мяч в каркас ворот.

    14' 

    Испанец еще разок захотел привлечь внимание и сыграл рукой. Даже показалось, что это было намеренно.

    13' 

    МОМЕНТ!

    Давид Сильва настолько круто прострелил, что защитник «Фулхэма» чуть не срезал его в свои ворота. В итоге, только угловым дело закончилось.

    12'

    Сане в 18 голах в 16 последних матчах на «Этихаде» поучаствовал. Красавец. Вот если бы не лень...

    11'

    МОМЕНТ!

    Агуэро тут же приложился по воротам сам. Принял мяч в паре метров от штрафной, свободно развернулся и втащил в руки Беттинелли.

    10' 

    Агуэро разрезал оборону «Фулхэма» пасом назад, но чуть сильно снабдил мячом Бернарду. Не справился с приемом португалец.

    9' 

    Кайл Уокер присел на газон и позвал врачей. С ногами проблем нет, а вот в глаз что-то попало. Видимо, слезки от такого крутого «МС».

    8' 

    Райан Сессеньон влез перед Стерлингом в свою штрафную и не позволил форварду стукнуть по воротам Маркуса Беттинелли.

    7'

    #гол Лероя Сане

    6' 

    «Сити» спустя пару минут еще одну атаку соорудил, но Уокер с Силвой не решили, как жестче поиздеваться над обороной и мяч упустили.

    5'

    МОМЕНТ!

    Лерой снова взорвался, но теперь на фланге и прострелил на пустые ворота на Стерлинга. Правда, сначала в минималный офсайд заскочил.

    • Лерой Сане
      ГолЛерой СанеМанчестер СитиЖесточайший привоз от дефов «Фулхэма» после розыгрыша углового случился, Фернандиньо перехватил и кинул мяч на пустые ворота немцу, который впервые в сезоне выскочил в старте.
      В этом матчеГолы1В створ1
    4'

    Жесточайший привоз от дефов «Фулхэма» после розыгрыша углового случился, Фернандиньо перехватил и кинул мяч на пустые ворота немцу, который впервые в сезоне выскочил в старте.

    3'

    ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!

    Leroy Sane; Manchester City
    2' 

    Гости крайне дерзко начали матч атакой по правому флангу и уже угловой выжали. Опасно будет, видимо.

    1'

    «Манчестер Сити» вышел на только со своеобразными маскотами – бабулями.

    С вами Дмитрий Панферов. Смотрим топовый футбол.

     

    Парнишки Пепа в модных майках выскочили на разминку. «Фулхэм» уже там.

     

    В прошлые выходные «МС» не набрал очки в АПЛ только потому, что тура не было – в этот уикенд несправедливость будет исправлена. Наверное.

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