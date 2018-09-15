Ньюкасл
Завершено
0
1
-
2
0
17:00
15.09.18
Сент-Джеймс Парк
Арсенал
Чемпионат Англии • Тур 5
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Ньюкасл
  • Арсенал
  • Кларк
    90'
  • РэмзиУэлбек
    80'
  • РичиМуто
    79'
  • МёрфиКенеди
    69'
  • ОбамеянгМхитарян
    69'
  • Озил
    58'
  • Джака
    49'
  • Перерыв
  • Ньюкасл
  • Арсенал
  • ГендузиТоррейра
    45'
  • ЛэсселлсКларк
    45'
Перед матчем

Онлайн
Ньюкасл - Арсенал
Чемпионат Англии - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ньюкасл – Арсенал на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Рафаэль Бенитес или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюкасл и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ньюкасл и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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