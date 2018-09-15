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- 2-ой тайм
- Ламела90'
- Александер-АрнольдМатип90'
- ДайерВаньяма83'
- КейтаСтарридж83'
- ФирминоХендерсон74'
- УинксСон73'
- ДембелеЛамела60'
- Фирмино54'
- 1-ый тайм
- Вейналдум39'
Перед матчем
Онлайн
Тоттенхэм - Ливерпуль
Чемпионат Англии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тоттенхэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#гол
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«Ливерпуль» близок к пятой победе подряд. Еще чуть-чуть, и титул.
«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» и одержал пятую победу подряд – 2:1.
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!
Хынмин Сон падает в штрафной – арбитр Оливер говорит, что это не пенальти, просто угловой! Ааааааа!
Мяч с углового с левого фланга перелетел всех, Ламела на дальней штанге поймал на грудь и пробил низом в дальний угол. 2:1!
ГОЛ, ЭРИК ЛАМЕЛА, ТАК-ТАК-ТАК!
Роуз! Роуз! Ламела накрутил соперника, выдал по воздуху пас на Дэнни, защитник неудачно пробил с неудобной ноги.
Пять минут добавил арбитр Оливер.
Жоэль Матип заменил Трента Александер-Арнольда.
Даже Джеймс Милнер чуть-чуть присел. То ли от усталости, то ли для затяжки времени.
У «Тоттенхэма» есть призрачные шансы, но с каждым неудачным ударом тают и они.
Ламела еле-еле прошел Ван Дейка, с трудом пропихнул мяч Кейну на дальнюю штангу, Харри подбил над воротами, но прямо в руки Алиссону.
Ламелааааа! Эрик бахнул по воротам с линии штрафной – мяч ушел чуть правее штанги!
Мо! Мо! Мо! Как от стоячего ушел от Дайера, на рывке исчез от Роуза, но ноги защитников раз за разом мешают его нормальным ударам.
Салах снова в огне – вошел в штрафную, обыграл одного, но удар уже застрял в текстурах.
Мане разогнал атаку, получил обратный пас слева в центре штрафной и пробил прямо в Ворма. Эх.
Салах пролетел к штрафной и ударил крученым по воротам – Ворм отразил сложный выстрел!
Милнер на левом же краю подбил того же Дайера мячом по голове, но теперь Эрик выстоял.
Возня с мячом на левом фланге «Тоттенхэма», но ничего опасного пока не происходит.
Вейналдум выносил мяч подальше и внезапно ударил в Дайера, прямо в голову Эрику. Англичанину больно.
Джердан Шачири разминается у «Ливерпуля», Александер-Арнольд пока сохранил мяч у боковой и прокинул его между ног Лукасу Моуре. Хорош!
Ламела пробил со стандарта с правого полуфланга и попал в какого-то парня из стенки.
Ага, Роберто все же не вернется на газон, Хендерсон появляется вместо него.
Так, разбираемся, Хынмин Сон точно выходит вместо Харри Уинкса. Фирмино пока вне поля, но не ушел с него насовсем.
Пауза на поле, футболисты пьют воду. Уже очевидно, что у «Тоттенхэма» на газон выйдет Хынмин Сон.
Так, Хендерсон вроде бы сначала должен был выйти вместо Кейта, но из-за травмы Фирмино замена откладывается.
Фирмино бежал за мячом в гонке с Алдервейрелдом и внезапно схватился за глаз, хотя вроде Тоби его не трогал.
Джордан Хендерсон переодевается и сейчас выйдет на поле.
И еще немного Фирмино вам в ленту.
Неудачный прострел «шпор» справа, внезапно Эриксен пробил (или прострелил), мяч угодил в пятку Кейну.
У Фирмино четыре очка в пяти матчах – два гола и две передачи. Вот это старт.
Внезапно «Ливерпуль» вышел три в два, Мане покатил левее Кейта, Наби пробил – точно в голкипера, Ворм поднял руки!
Вейналдум брутально остановил мяч, убрал его от Кейна с Эриксеном и отпасовал назад.
На повторе мы убеждаемся, что там и правда не было фола – бриллиантовая работа Джо Гомеса в защите.
Моура пропихнул мяч на левом фланге мимо Гомеса, но Джо лязгнул ему по ногам. И только аут.
Но нет, сейчас на поле выходит Эрик Ламела, Муса Дембеле попрощался с нами.
До гола Бобби у «Тоттенхэма» разминался Хынмин Сон. Его выход сейчас очень нужен.
#гол Фирмино
Лукас Моура выжал угловой с левого фланга, он отлично проводит второй тайм сегодня.
«Ливерпуль» безумно близок к пятой победе подряд. Фантастика, просто фантастика.
Садио Мане пролетел по левому флангу, прострелил вдоль ворот, мяч просочился между рук Ворма и между ног защитника, Фирмино добавил его в сетку с пары сантиметров. 2:0!
РОБЕРТО ФИРМИНО, 2:0!!!!!!!!!!!!!
А вот гол Вейналдума в формате .jpg.
Неспешная позиционная атака «Тоттенхэма», они спокойно раскатывают мяч и подбираются к чужой штрафной.
Лукас Моура попал в штангу! Просочился по левому флангу сквозь всех и из штрафной лизнул мячом ближнюю трубу!
Салах отобрал мяч, пошел по правому краю, отдал на ход Мане, Садио развернулся и пробил – четко в Ворма!
В первом тайме Харри Кейн коснулся мяча всего 11 раз. У Салаха с Моурой – по 12.
Моура! Схватил мяч на чужой трети, отобрал его у защитников, полетел к воротам, но Ван Дейк с Гомесом нагнали воришку!
Жоржиньо Вейналдум впервые в Премьер-лиге забил в гостевом матче – то есть не на «Энфилде» и не на «Сент-Джеймс Парке». А он раньше играл в «Ньюкасле», если вы не знали.
Второй тайм!
«Ливерпуль» близок к пятой победе подряд. Еще чуть-чуть, и титул.
Свисток на перерыв – 1:0 в пользу «Ливерпуля». Спасибо технологиям и Жоржиньо Вейналдуму. «Красные» и были ближе к голу, пока все закономерно. Отдыхаем.
Сильный пас вперед от Милнера, и Мане бежит к мячу один на один с вратарем, вот только Ворм вышел из штрафной и поднойерил эпизод.
«Тоттенхэм», похоже, отложил сравнение счета до второго тайма. Как-то неактивно хозяева идут вперед сейчас.
#гол Вейналдума
Салах отличненько нашел Вейналдума, голландец крался по правому краю штрафной и пробил по воротам – в дальний угол мяч не зашел.
1:0, ЖОРЖИНЬО ВЕЙНАЛДУМ!
ЧТО, В СМЫСЛЕ, ГОЛ? Ворму помешали на выходе на угловом, Вейналдум пробил головой вторым темпом, и Мишель вытащил мяч уже из-за ленточки!
Мане дважды за 10 секунд прострелил в центр слева, причем после первого раза мяч вернули защитники «Тоттенхэма» ему же, но новый кросс не прошел.
А смотрите, кто на стадионе сегодня – чемпион НБА Стефен Карри!
Лукас Моура попер по центру к воротам, но Эндрю Робертсон четко успел просунуть ногу к мячу.
Фирмино отдал на ход Мане, Садио аккуратно полетел к штрафной, убрал мяч от защитника и мягко катнул с левого края вратарской – Ворм на месте.
Фоточки с матча.
Дембеле сохранил мяч и пустил его на левый фланг для Лукаса Моуры, бразильца от атаки оттеснили.
Роуз забросил на Кейна к штрафной, Ван Дейк надежен, «Ливерпуль» отбросился в этой атаке.
Мане накренил атаку на левый фланг, там помог Кейта – их даже можно перепутать.
Кейн боролся за мяч на левом фланге, ТАА ставил корпус и подставился под фол Харри.
Контратака – Эриксен сильно выкрутил мяч на Моуру, атаку перехватил Милнер, но у него отобрал Дайер, Эрик выстрелил, но через ноги защитников удар улетел на угловой.
Эриксен выпалил в неприкрытый стенкой угол, но Алиссон уже ждал мяч там. Молодцом!
«Ливерпуль» спокойно отбился, но Мане зачем-то прыгнул на шею Эриксену при выносе и привез новый опасный стандарт.
Забег Салаха в формате .mp4.
Эриксен летел справа, мяч уходил за боковую, Кристиан поднял голову и закрутил в штрафную – в пустоту.
Милнер сурово вцепился на фланге в Уинкса и чуть не выдрал у него мяч в подкате сзади. В чистом подкате, похоже.
На Кейне явно нарушили правила, но арбитр подождал, кому достанется мяч, и только после потери «Тоттенхэма» свистнул.
Ааааааааа! Салах улетел к воротам после привоза «Тоттенхэма» и не забил – ударил прямо над вратарем, Ворм поднял руки!
Неспешная атака «Ливерпуля», Фирмино заложил вираж, отдал Кейта, Наби повел мяч левее и запулил им себе в руку. Судья тоже заметил.
Новый кросс в штрафную, Триппьер не успел к мячу и нарушил правила в нападении. Арбитр Оливер все видит.
Роуз аккуратно крался по левому флангу, укрыл мяч у боковой и получил по ногам от Кейта. Фол.
Вейналдум ставил корпус Дембеле и при расставании с мячом получил по ногам от Муссы. Свисток.
Дайер забросил из центра в штрафную, оборона «Ливерпуля» справляется с мячом.
«Тоттенхэм» сбивает темп. «Шпорам» не нужны вихревые наскоки соперника.
Моура прессинговал слева защитника о мяче, уходящим в аут, вроде бы отобрал, но был в этот момент в офсайде. Надо же.
«Ливерпуль» давит атаками правым флангом, но Роуз внимательно следит за ними. Особенно после провала на первой же минуте.
И еще один заброс за спину защитникам, Кейн с Эриксеном находились не в той зоне.
Ван Дейк нашел передачей на правом фланге Александер-Арнольда, но следующий пас на Милнера уже не прошел.
Триппьер закрутил в штрафную, Вертонген нырнул рыбкой за мячом и пробил куда-то в небеса.
Моура рухнул на фланге от прикосновения Ван Дейка – сейчас будет навес со стандарта.
Оп-оп, пас за спину защитникам «Ливерпуля», Эриксен выбегал к воротам, его в штрафной снес Гомес. Это не пенальти!
Александер-Арнольд! Закрутил в обход стенки, но точнехонько в руки Мишелю Ворму.
Контратака «красных», слабая передача на Мане, тот убрал под себя и получил по ногам от Уинкса. Штрафной!
У Моуры и Мане лучшая реализация на старте этого сезона.
И еще один прорыв на правом краю атаки, пас низом в штрафную, удар Фирмино заблокировал Алдервейрелд.
И сразу гол! Отмененный из-за офсайда, но тем не менее! Милнер прострелил справа, Фирмино с Мане коснулись во вратарской и оказались во вне игры.
Погнали!
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» озолотят тебя, нужно лишь назвать того, кто сильнее.
У «Тоттенхэма» три стартовые победы и неожиданное поражение от «Уотфорда» в прошлом туре.
«Ливерпуль» стартовал с четырех побед подряд и уступает «Ман Сити» только по разнице мячей.
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!
Две самые живые команды из тех, кто не выкидывают миллиарды на игроков. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» выясняют, кто сильнее.