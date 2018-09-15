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- 2-ой тайм
- Матич90'
- ВаленсияБайи90'
- КэткартСаксесс88'
- ХолебасМасина84'
- СанчесМактомини84'
- Валенсия81'
- ЯнматКико72'
- ЛингардМарсьяль71'
- Матич70'
- Грей65'
- 1-ый тайм
- Смоллинг38'
- Холебас36'
- Лукаку35'
- Капу34'
Перед матчем
Онлайн
Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Уотфорд – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хави Грасия или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уотфорд и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Уотфорд и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#гол#сэйв
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За матчем «Уотфорда» с «Манчестером» еще есть стимул следить. Если поставить на одну из команд.
Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.
«Уотфорд» впервые проиграл за 5 матчей, но был близок к тому, чтобы продлить удачную серию. Но Давид де Хеа слишком хорош.
«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» – 2:1. Погба великолепен, Де Хеа потрясающ, остальные ну так себе.
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!
Кабазель выпрыгнул при стандарте и пробил в угол, Де Хеа спас «Манчестер Юнайтед»!
ДЕ ХЕА СПАС ДЛЯ «МЮ» ТРИ ОЧКА, НЕВЕРОЯТНЫЙ СЭЙВ ДАВИДА!
Ох, удаление Неманьи Матича! Серб сорвал атаку фолом на Уилле Хьюзе и получил вторую желтую.
Эрик Байи вышел вместо Антонио Валенсии. Новым капитаном «МЮ» стал Маруан Феллайни.
Айзек Саксесс тащил, тащил мяч к штрафной, но не пробил по воротам! Был шанс у «Уотфорда»!
Всего три минуты добавил арбитр Дин. Надо же.
Воу, Дукур! Бабахнул издали в ближний угол – Де Хеа четко поймал опасный удар Абдулайе!
Финальная замена у «Уотфорда» – Кэткэрт уступил место на поле Айзерку Саксессу.
Лукаку выиграл аут для «Манчестер Юнайтед», но мог сделать для команды гораздо больше в этом моменте.
Дини с Греем не придумали, кому владеть мячом на входе в штрафную, и в итоге потеряли его оба.
Жозе Моуринью спокойно сидит на креслице, не скачет в технической зоне, не волнуется за результат.
И у «Уотфорда» замена: Хосе Холебас уступил место на поле Адаму Масине.
Да, действительно, Мактомини поменял Алексиса Санчеса в составе «Ман Юнайтед».
«Уотфорд» хорошо пасуется треугольниками на чужой трети, внезапная передача в штрафную, Грей бахнул с линии – заблокировано.
Скотт Мактомини уже размялся, переоделся и сейчас появится на поле. Нужно менять кого-то из линии нападения.
Перейра прокидывал мяч мимо Валенсии, Антонио сыграл рукой – это желтая карточка.
Смоллинг выиграл воздух на чужой трети, побежал на свою. Это запутало Феллайни, отдавшего плохой пас Валенсии к боковой. Аут.
Какая же сочная была атака, и как же бездарно «МЮ» ею распорядился!
Шедевральная контратака «МЮ», Валенсия бежал три в два, отдал на Лукаку, Ром оставил Санчесу, а удару Алексиса помешали два соперника!
Холебас хорошо закрутил справа к углу вратарской, но защитник спас «Юнайтед».
Смоллинг прихватил Дини у штрафной и привез стандарт для «Манчестер Юнайтед».
Дукур продлил атаку на Перейру, Роберто вернул Абдулайе, опорник пробил издали – выше ворот.
Какой же Погба великий – идеально владеет мячом и убрал соперника в середине. Ну гений же, гений.
#гол Грея
А у «Уотфорда» присел Дэрил Янмат, Кико Феменья на его месте побегает.
Антони Марсьяль внезапно выходит на поле. Джесси Лингард садится на скамейку.
Трой Дини получил желтую карточку. Остается только разобраться, за что.
Перейра упал у штрафной и требовал фол. Повтор показывает, что Линделёф-то попал в колено Роберто.
Хьюз придумал передачу налево, Дукур вошел в штрафную, раскидал защитников, выкатил в центр на Грея, Андре расстрелял ворота. 2:1!
АНДРЕ ГРЕЙ, 2:1!!!!!
Линделёф внезапно идет вперед, пасует левее на Погба, Поль идеально закидывает направо. Невероятные передачи француза, магия.
Кабазель полетел на подачу углового и чуть не забил – немного разминулся с мячом в воздухе. Еще корнер для «Уотфорда».
Дини пробил из штрафной прямо в Янга и со злости отпихнул его. На себя надо злиться, Трой.
Лукаку укрывает мяч перед штрафной, но его облепляют соперники и отнимают у него атаку.
Лукаку получил передачу от Погба в штрафной, остановился, застопорился и потерял мяч. Лишь корнер для «Манчестер Юнайтед».
Роберто Перейра! Пробил над стенкой, но послал мяч чуть выше перекладины.
Валенсия грубовато опрокинул Перейру перед штрафной. Сейчас «Уотфорд» пробьет опасный стандарт.
Лукаку блуждал на правом фланге, отправил вперед Санчеса, но Алексис не понял, куда бежать. Ромелу загадочен.
Хьюз почесал вперед после потери Янга, Дини не справился с укрытием мяча в середине и потерял его.
Янмат загрузил мяч в штрафную справа – Смоллинг выпрыгнул выше всех и не пустил Перейру к удару.
Янг навесил с левого фланга, но тоже сделал это в никуда. Бездумная передача Эшли.
Перейра превосходно исчез от защитника, попер по лицевой с левого фланга и прострелил – нет никого!
Алексис запулил мяч с левого фланга в центр штрафной, но Лукаку не добрался до него – защитник первее.
Погба запулил классную передачу на Санчеса, но Алексис не справился с обработкой и потерял мяч.
Аккуратный заброс в штрафную, но защита «МЮ» справляется и выносит мяч подальше.
Хьюз отлично принял мяч справа и ушел бы от Янга, если бы Эшли не пошел коленом в колено. Это фол.
Второй тайм!
За матчем «Уотфорда» с «Манчестером» еще есть стимул следить. Если поставить на одну из команд.
Свисток на перерыв – 2:0, «Манчестер Юнайтед» идеально играет в воздухе, очень моуриньевское лидерство. Игры в атаке не так много, но штрафные абсолютно королевские. Отдыхаем.
Уф-уф-уф! Лингард идеально навесил справа на дальнюю штангу, Погба вылетел на мяч и пробил в ближний угол, но туда уже переместился Фостер! Суперсэйв!
Две минуты добавил арбитр Дин к первой половине.
Валенсия продлил атаку направо, там что-то забыл Лукаку, Ром протиснулся в штрафную и пробил – в защитника.
«Манчестер Юнайтед» собранно проводит конец тайма, с полноценным владением.
#гол Смоллинга
Обалдеть! Погба вроде бы выносил мяч, но отпасовал его точно на левый край штрафной и вложил в ногу Санчеса. Мощь.
#гол Лукаку
Феллайни снова выиграл воздух на угловом, скинул Смоллингу, Крис поймал мяч на грудь и вонзил его в сетку. 2:0!
КРИС СМОЛЛИНГ, 2:0!
Погба! Вжарил издали по воротам – Фостер еле спас ворота от крученого удара француза!
Заброс на дальнюю штангу со стандарта, Феллайни прострелил справа.
Второй волной атака вернулась к Янгу, Эшли навесил к вратарской, Лукаку вошел с мячом за ленточку. Нет офсайда – 1:0!
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, 1:0!
Этьен Капу получил желтую карточку за грубый фол сзади против Джесси Лингарда.
Холебас классно поймал мяч на правом фланге на ногу, остановил его и почесал в атаку.
Линделёф сшиб с ног Грея, арбитр подождал, чем закончится атака, и все же дал свисток при потере «шершней».
Санчес! Санчес! Попер в штрафную, накренил атаку чуть правее и пробил в ближний угол – Фостер поднял руки и спас «Уотфорд»!
#сэйв Де Хеа. При повторе видно, что для Давида это спасение не было таким уж сложным.
Кстати, обратите внимание, что Эшли Янга до сих пор освистывают на стадионе «Уотфорда», хотя он ушел из клуба 11 лет назад.
А вот и фоточки с матча подоспели.
Роберто Перейра режет угол и уже ворвался в штрафную, но Антонио Валенсия потушил пожар.
65% времени владеет мячом «Манчестер Юнайтед». Но какой в этом смысл, а, Жозе?
Ой, а что это здоровенный Лукаку делает на левом фланге? Отдай, Ром, и беги в штрафную – головеху под кроссы подставлять.
Матич забрасывает в штрафную из глубины второй волной атаки и закидывает кого-то из партнеров в офсайд.
Но и Эшли Янг тут как тут. Только его навесы слева могли бы быть и поточнее. Угловой.
Лингард подключает Валенсию к атаке, теперь Антонио выдвигается высоко и оставляет пустой свою зону.
Виктор Линделёф не рискует и пасует под себя Давиду де Хеа. В этом проблема у «МЮ» – нет первого паса.
Новый забег «Манчестер Юнайтед» левым флангом, но Фостер и лайнсмен с офсайдом отменяют всю опасность.
Смоллинг с новой прической похож на артиста Stromae в клипе Tous Les Memes. То есть на какую-то женщину, если честно.
Уилл Хьюз сегодня везде – вот он был на левом фланге, а вот уже на правом борется за аут и права женщин.
И тут же Трой Дини! Перейра выкатил с левого полуфланга мяч под удар форварду, Дини бахнул в правую девятку, Давид де Хеа отменил гол! Невероятный сэйв!
В спокойном темпе проходит наш матч, без особенных взрывов.
Уилл Хьюз заложил финт Зидана перед штрафной «МЮ»! О-хо-хо! Обошел Янга, но пробил не очень.
Лингард пропустил подачу на Янга, Эшли выкатил под удар Погба, Поль на замахе убрал защитника и выстрелил с левой – точно в руки Фостеру.
Погба получил по ногам, выстоял и развернул атаку чуть левее, арбитр показывает: можно играть.
Перейра с Дини прессанули Валенсию у лицевой, но Антонио справился с этой прессинг-ловушкой и выбил от ноги соперника в аут.
Андре Грей в борьбе с Виктором Линделёфом сыграл рукой при приеме мяча и недоволен тем, что арбитр это заметил.
А теперь Янмат играет в отборе и запускает контратаку, но партнеры что-то медлят.
Янмат подал с правого фланга, но попал в голову кому-то из защитников «Юнайтед».
Погба скинул направо Лукаку, но за Ромом внимательно следует Кристиан Кабазель. Аут для «МЮ».
Атака пошла уже в другую сторону, Янг справа прострелил во вратарскую, но на ближней штанге никого не было. Фостер на месте.
Заброс на Троя Дини, Феллайни отборолся в защите и выбил в аут на левом фланге.
«МЮ», кстати, сегодня в розовой форме. А Павел Городницкий еще когда говорил, что это норм.
Заброс в штрафную «Уотфорда» с левого фланга, Лукаку выскочил на мяч, но Фостер перехватил.
Неспешно перекидываются мячом игроки «Манчестер Юнайтед», позиционная атака.
Погнали!
«Уотфорд» же стартовал неожиданно лихо – 4 тура, 4 матча, 4 победы. Выигрышсегодня приблизит «шершней» к третьему месту в АПЛ.
У «Манчестер Юнайтед» на старте две победы и два поражения, причем в проигранных матчах они пропускали по 3 мяча.
Этот матч может стать последним для тренера «МЮ» Жозе Моуринью.
«Уотфорд» принимает «Манчестер Юнайтед».
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!
Вероятно, если «МЮ» не побеждает в этом матче, то Жозе Моуринью выметется с «Олд Траффорд». «Уотфорду» такая перспектива нравится.