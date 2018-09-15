Борнмут
Завершено
0
4
-
2
1
17:00
15.09.18
Виталити Стэдиум
Лестер Сити
Чемпионат Англии • Тур 5
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Борнмут
  • Лестер Сити
  • Олбрайтон
    89'
  • Мэддисон (P)
    88'
  • КингМуссе
    85'
  • ВардиЭванс
    84'
  • Смит
    81'
  • Гослинг
    79'
  • ЛермаКук
    78'
  • Уилсон
    71'
  • Шмейхель
    70'
  • Морган
    69'
  • БруксФрэнсис
    68'
  • ГеззальОлбрайтон
    61'
  • ГрэйИхеаначо
    61'
  • 1-ый тайм
  • Борнмут
  • Лестер Сити
  • Морган
    45'
  • Кинг (P)
    41'
  • Фрейзер
    37'
  • Лерма
    29'
  • Фрейзер
    19'
  • Магуайр
    12'
Перед матчем

Онлайн
Борнмут - Лестер Сити
Чемпионат Англии - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Борнмут – Лестер Сити на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эдди Хоу или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Борнмут и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Борнмут и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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