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- 2-ой тайм
- Олбрайтон89'
- Мэддисон (P)88'
- КингМуссе85'
- ВардиЭванс84'
- Смит81'
- Гослинг79'
- ЛермаКук78'
- Уилсон71'
- Шмейхель70'
- Морган69'
- БруксФрэнсис68'
- ГеззальОлбрайтон61'
- ГрэйИхеаначо61'
- 1-ый тайм
- Морган45'
- Кинг (P)41'
- Фрейзер37'
- Лерма29'
- Фрейзер19'
- Магуайр12'
Перед матчем
Онлайн
Борнмут - Лестер Сити
Чемпионат Англии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Борнмут – Лестер Сити на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эдди Хоу или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Борнмут и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Борнмут и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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