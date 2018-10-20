Челси
    -
    14:30
    20.10.18
    Стэмфорд Бридж
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 9
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      Онлайн
      Челси - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 20 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 20 октября 2018 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Большая вывеска английского тура – красивый «Челси» Сарри против некрасивого «Манчестер Юнайтед» Моуринью.

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