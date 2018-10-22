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Арсенал - Лестер Сити
Чемпионат Англии - 22 октября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Лестер Сити на Eurosport.ru! 22 октября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Я Василий Легейдо, давайте посмотрим футбол!