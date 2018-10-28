Манчестер Юнайтед
    -
    19:00
    28.10.18
    Олд Траффорд
    Эвертон
      Чемпионат Англии • Тур 10
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      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Эвертон
      Чемпионат Англии - 28 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Эвертон на Eurosport.ru! 28 октября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Марко Силва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Жозе задружился с потенциальной отставкой и пока никуда не собирается. «Эвертон» добавит Моуру проблем.

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