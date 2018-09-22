Ливерпуль
    -
    17:00
    22.09.18
    Энфилд
    Саутгемптон
      Чемпионат Англии • Тур 6
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      Ливерпуль - Саутгемптон
      Чемпионат Англии - 22 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Саутгемптон на Eurosport.ru! 22 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Марк Хьюз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Ливерпуль» еле выиграл у «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Посмотрим, как «красные» справятся с «Саутгемптоном».

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