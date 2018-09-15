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- 2-ой тайм
- АзарДзаппакоста84'
- Виллиан83'
- Азар (P)80'
- УордМадин77'
- РейдПатерсон70'
- ПедроВиллиан67'
- КовачичБаркли50'
- Перерыв
- АртерРичардс45'
- 1-ый тайм
- Азар43'
- Азар37'
- Бамба16'
Перед матчем
Онлайн
Челси - Кардифф
Чемпионат Англии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Кардифф Сити на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Нил Уорнок? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Кардифф Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Кардифф Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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#гол
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Ставь на одного из лидеров АПЛ – команда Сарри скрасит твой томный уик-энд.
Всем спасибо за внимание. Для вас работал Михаил Вислоухов. До свидания и удачи!
Звучит финальный свисток! «Челси» отвозил «Кардифф Сити», Азар еще раз всем доказал, что он в полном порядке, Виллиан завалил шикарный гол Этериджу, а Сарри вошел в историю английского футбола. «Челси» не отстает от «Ливерпуля». Посмотрим теперь, как вечером сыграет «Уотфорд».
Мауро Сарри четвертый менеджер в АПЛ, кому оказалось под силу выиграть стартовые пять матчей в чемпионате.
«Челси» спокойно доводит дело до разгромной победы. Азар, однозначно, лучший игрок сегодняшнего матча, а его украшение – четвертый гол «аристократов», забитый Виллианом.
#гол Виллиана
Дзаппакоста меняет героя матча Азара. Местная публика восторженно аплодирует.
#гол Азара
ГОООЛ! 4:1! Виллиан забивает очень красивый мяч! Алонсо отпасовал в центр на Виллиана, а бразилец взял и пробил на исполнение – мяч по фантастической траектории полетел в дальнюю девятку.
Хойлетт получает травму, но вроде бы в состоянии сам подняться и продолжить встречу. Замен, как бы то ни было, у гостей больше нет.
ГОООЛ! 3:1! Азар! Бельгиец оформляет хет-трик. Спокойно развел мяч и Этериджа по разным углам. Азар пробил в правый, Этеридж прыгнул в левый. Можно поздравлять «синих» с победой.
Как быстро Сол Бамба превратился из героя в антигероя. Быстроногий Виллиан оторвался от ивураийского защитника и упал после контакта с последним. Пенальти.
Последняя замена Нила Уорнока. Все вперед – глядишь, так и игра придет. Гэри Мадин вместо Дэни Уорда.
Азар несколько самонадеянно пошел в обводку, пускай этот эпизод имел место быть прямо перед линией штрафной чужих ворот, но в подобной ситуации гораздо логичнее было бы отдать пас находящемуся в более удобном положении Канте.
Паттерсон с Уордом оказывают давление защитникам «Челси», но Рюдигер с Луисом без проблем справляются с настырными гостями из Уэльса.
А Нил Уорнок бросает в бой молодую поросль. Каллум Паттерсон, в прошлом сезоне забивший 10 мячей в чемпионшипе, меняет другого молодого хавбека Бобби Рейда. Что же, посмотрим.
Альваро Мората пошел разминаться. Сарри потихоньку готовит последнюю замену в составе «синих».
Продолжаем восхищаться гением Азара. 73 гола и 41 ассист в 114 матчах премьер-лиги. Бельгиец демонстрирует космические цифры в лучшей лиге мира.
Педро был чрезвычайно полезен сегодня и, пожалуй, даже заслужил гол. Набегался испанец, выбился из сил, и свежий Виллиан вступит сейчас вместо него в игру.
Педро с Аспиликуэтой оставили в дураках всю оборону «Кардиффа», но все-таки передаче маленького испанца чуть-чуть не хватило точности, а так бы Аспиликуэта уже имел возможность убежать один на один с вратарем.
Угловой не принес никакой угрозы воротам гостей. «Кардифф» спокойно отбился.
Ну вот, наконец-то случился голевой момент. Рюдигер подключился в атаку и отпасовал Педро, который исполнял удар на тоненького. Однако Этеридж не дремлет.
Кстати, размашистый стиль игры «Челси», прививаемый Маурицо Сарри, в местной прессе недавно получил название «саррибол». Филологи с Апеннин пошли еще дальше: в итальянской энциклопедии наук появился неологизм «сарризм». Об этом подробнее читайте в материале Артема Мазилкина.
15 минут тайма позади. Во втором тайме еще не произошло ни одного запоминающегося момента, однако можно просто получать эстетическое удовольствие от того, как «Челси» разбивает прессинг гостей и культивирует на поле сарризм.
«Челси» основательно завладел мячом. Счет команду Сарри, наверное, устраивает, но, полагаю, итальянец будет только за, если его подопечные смогут упрочить свое преимущество.
Уорнок пытается докричать до своих подопечных. Орет он, словом, едва ли не громче, чем поют болельщики «Челси».
Хойлетт на левом фланге не рискнул пойти в дриблинг и отпасовал назад. Атака «Кардиффа» захлебнулась, гости рутинно перекатывают мяч на своей половине поля.
«Кардифф» живо катает мяч на чужой половине поля, «Стэмфорд» встречает активность футболистов гостей неодобрительным гулом.
Рейд свалил на газон маленького Педро. Рукой оттолкнул его в сторону, и это послужило для Джонатана Мосса поводом зафиксировать нарушение правил.
«Кардифф» отбивается и футболистам хозяев всякий раз приходится начинать новую атаку.
Азар пока самый крутой игрок в АПЛ. 4 гола и 2 ассиста в пяти матчах.
Росс Баркли вместо травмированного Ковачича. Смотрим дальше.
Матео Ковачич получил травму и не может продолжить матч. Значит, сейчас будет еще одна замена.
Одна замена была произведена в перерыве. У «Кардиффа» Джаз Ричардс сменил Гарри Артера.
Второй тайм начался.
Перерыв. «Челси» оправился от потрясения на старте матча, Азар быстро вернул «аристократов» к жизни. 2:1 – в Лондоне очень жаркий матч, второй тайм обещает быть еще веселее.
#гол Азара
#гол Азара
ГОООЛ! 2:1! Парочка Жиру-Азар соорудила еще один гол. Этеридж отбил сильный удар Азара почти в упор, но мяч предательски закатился в сетку ворот.
ГОООЛ! 1:1!«Челси» смог отыграться еще в первом тайме, и надо сказать, гол вытекал из логики игры. Азар сыграл в стеночку с Жиру, вышел на ударную позицию и неотразимо пробил в дальний угол.
«Кардифф» активно прессингует и настарный Камарасса фолит на Луисе. Бразилец готов рассвирепеть из-за того, что соперник помешал ему быстро разыграть мяч.
Алонсо долго настраивался на удар со штрафного, назначенного арбитром в непосредственной близости от ворот, но в итоге пробил совсем неважно. Мяч улетел на гостевой сектор.
Бамба опередил Жиру, не дав ему пробить после опасного прострела Аспиликуэты. На все руки мастер. Полезен ивуариец и у своих, и у чужих ворот
Болельщики из Кардиффа создают великолепную атмосферу на «Стэмфорде» – слышно только их, местная публика притихла и, полагаю, до сих пор пребывает в шоковом состоянии после гола Бамбы.
Педро проводит сегодня сотый матч в АПЛ.
Педро получил мяч у края штрафной и вместо того, чтобы навесить в штрафную или пойти в обводку, шарахнул в дальний угол. Очень опасно. Мяч чуть не нырнул в девятку. Этеридж, вероятно, уже бы был бессилен.
#гол Бамбы
Нил Уорнок решил не принимать правила сарризма. Его команда играет в кондовый английский футбол, и пока все для «Кардиффа» все складывается удачно.
«Челси» тут же летит вперед отыгрываться. Азар бьет в упор, но Этеридж героически тащит. Ух! Сейчас будет очень жарко.
ГООООЛ! 0:1! Бамба! Как вам такой расклад? Роллс навесил со штрафного точнехонько на голову Моррисону. Капитан выиграл борьбу за мяч и удобно сбросил его под удар Бамбе, который уже эффектно расстрелял ворота Аррисабалаги. Вот вам и сенсация!
Камараса толково подставился под Давида Луиса, которому ничего не оставалось делать, кроме как уронить на газон испанца. Фол в центре поля.
Бамба прогулялся до чужой штрафной и неплохо пробил головой по воротам после подачи с углового. Правда, мяч, как и Жиру шестью минутами ранее, полетел мимо цели.
Моррисон полминуты вводил мяч из-за боковой. «Кардифф» начал тянуть время уже в дебюте игры.
«Кардифф» в общем и целом сносно выглядит по первым минутам матча.
И снова Жиру в центре внимания. Теперь он бил по воротам с левой ноги, но пока его ударам не хватает точности.
«Кардифф» наконец побывал на половине поля соперника, но игроки «Челси» быстро выдворили гастролорев из Уэльса подальше от своих ворот.
Маурицио Сарри как обычно жует фильтр от сигареты, задумчиво наблюдая за происходящим на поле.
Аспиликуэта навешивал с правого фланга, Жиру перепрыгнул Моррисона и неплохо пробил по воротам. Этеридж контролировал ситуацию, но мяч все равно пошел выше ворот.
«Челси» сразу же завладел инициативой, но «Кардифф» бодренко идет в прессинг.
Начали!
Жиру провел великолепную игру в сборной Франции, и, возможно, как раз по этой причине Сарри сегодня сделал выбор в его пользу. Мората ждет своего шанса на скамейке. Еще Педро вышел справа в атаке вместо Виллиана. Получается, два изменения в лайн-апе «Челси» в сравнении с матчем двухнедельной давности.
«Стэмфорд Бридж» требует продолжения банкета.
Ставь на одного из лидеров АПЛ – команда Сарри скрасит твой томный уик-энд.
«Кардифф Сити» невзрачно стартовал в новом сезоне АПЛ: скучный оборонительный футбол, две нулевые ничьи и два поражения в стартовых турах. Команда Уорнока пока подтверждает статус одного из главных аутсайдеров лиги.
Всем привет! Маурицио Сарри может стать четвертым тренером в истории АПЛ, который выиграет первые пять матчей в дивизионе. Итальянец готов присоединиться к Карло Анчелотти, Пепу Гвардиоле и Крэйгу Шекспиру. Что скажут дерзкие парни из «Кардиффа»?