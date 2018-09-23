Вест Хэм
    -
    15:30
    23.09.18
    Олимпийский стадион
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 6
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      Вест Хэм - Челси
      Чемпионат Англии - 23 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Челси на Eurosport.ru! 23 сентября 2018 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мануэль Пеллегрини или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вест Хэм и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Челси разогнался до неземных скоростей и не собирается тормозить. «Вест Хэм» вряд ли станет помехой.

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