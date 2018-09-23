Арсенал
    -
    18:00
    23.09.18
    Эмирейтс
    Эвертон
      Чемпионат Англии • Тур 6
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Арсенал - Эвертон
      Чемпионат Англии - 23 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Арсенал – Эвертон на Eurosport.ru! 23 сентября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Марко Силва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Два любимых клуба Алишера Усманова (кроме «Пахтакора») выясняют, кто сильнее. «Арсенал» против «Эвертона»!

      Комментарии 0